La Elite Fight League se estrena en Vigo con siete combates y tres títulos en juego

Vigo se convertirá este sábado, 1 de agosto, en una de las capitales nacionales de los deportes de contacto. El pabellón 3 del Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) acogerá la primera velada de la Elite Fight League (EFL), una nueva competición que combinará combates profesionales y amateurs de artes marciales mixtas (MMA) y K-1.

La cartelera estará formada por siete enfrentamientos, cuatro de MMA y tres de K-1, y durante la noche se pondrán en juego los tres primeros cinturones de la organización. El evento, con capacidad para alrededor de 3.000 espectadores, incluirá música, iluminación, pantallas y presentaciones individualizadas de los luchadores.

Bajo el lema «Fight, honor, respect», la EFL pretende unir competición y espectáculo. La promotora, dirigida por el vigués Adrián Cons Rodríguez, ha escogido la ciudad olívica para iniciar un proyecto que prevé organizar próximamente nuevas veladas en Ibiza, Aranjuez y Santo Domingo.

MMA y K-1

Las artes marciales mixtas permiten combinar golpes, derribos, lucha y técnicas de sumisión en el suelo. El K-1, por su parte, se desarrolla de pie y permite utilizar puños, patadas y rodillas, pero no continuar el combate en el suelo.

La pelea principal enfrentará al noiés Martín Iglesias con el madrileño Edye Ruiz «La Sombra» por el campeonato mundial de K-1 en la categoría de 78 kilos. Ruiz cuenta con títulos mundiales de muay thai y K-1, mientras que Iglesias ha sido campeón mundial ITF y campeón de España sénior.

El combate coestelar tendrá protagonismo vigués. Giani Sandu, rumano afincado en la ciudad y miembro del Marea Brava Fight Club, se medirá a Ibou Faye «El Big Boy» por el título interino de MMA de 87 kilos.

También habrá una revancha entre el brasileño Alexandre William Souza «O Abençoado» y el venezolano Eros Onorez, ambos vinculados a gimnasios de Vigo, por el cinturón interino de MMA de 67 kilos.

La cartelera se completará con los combates de K-1 entre Borja Brao «La Pantera» y Adrián Barros «The Boxer», y entre Maximiliano Martínez «Piel de Hierro» e Iván Arcas «El Experto». En categoría amateur se enfrentarán Hugo Rigas e Imran Boukchabe «El Puma», así como Pedro Iglesias y Marcos Labrado.

Horarios y entradas

Las puertas del IFEVI abrirán a las 20.00 horas para el público VIP y a las 21.00 horas para los asistentes con entrada general. El primer combate está previsto entre las 21.30 y las 22.00 horas.

El pesaje oficial tendrá lugar este viernes 31 de julio, a las 15.00 horas, en el Casino de Vigo, con los tradicionales cara a cara entre los participantes.

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Las entradas generales cuestan 40 euros, mientras que las localidades ringside tienen un precio de 99 euros y las VIP ringside alcanzan los 149 euros. La organización concederá además un premio de 3.000 euros al mejor nocaut de la noche.