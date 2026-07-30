El megacrucero británico Arvia despide en Vigo un mes de julio con 11 escalas y 46.000 pasajeros

El megacrucero británico Arvia regresó este jueves al muelle de la estación marítima para cerrar con su atraque la programación de cruceros del mes de julio en el puerto de Vigo, que sumó once escalas y el desembarco de más de 46.000 pasajeros de mayorías británica, alemana y estadounidense.

Los últimos 6.569 (nuevo récord de lo que llevamos de temporada), lo hicieron a bordo del gigantesco crucero que atracó en uno de sus habituales periplos de una semana desde Southampton al norte peninsular y la Bretaña francesa, con Bilbao, A Coruña, Vigo y Cherburgo como puertos de escala. Consignado por Pérez y Cía., a bordo del Arvia trabajan 1.704 tripulantes. Con esta visita récord, el Arvia se despide de Vigo en principio hasta el próximo 22 de abril.

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Según informa la Autoridad Portuaria en su página web, el mes de agosto contempla un total de 13 escalas, más de la mitad de ellas programadas por las navieras para hacer el seguimiento del eclipse de sol del día 12. Serán siete las que se concentren entre el lunes 10 y el domingo 16, que la convertirán en la semana que reciba más cruceros de todo el año.