«Nuestros conciertos son una sorpresa en sí, siempre pasa algo especial»

Tras conquistar varios de los principales festivales de Galicia, Viva Suecia se prepara para debutar en el emblemático escenario de Castrelos el próximo 14 de agosto a las 22 horas. Jess Fabric, bajista de la banda murciana, analiza el éxito de sus últimos proyectos, habla sobre la libertad con la que componen sus canciones y de un momento que jamás imaginaron vivir, como fue poner banda sonora a la celebración del Mundial de la Selección Española.

En los últimos veranos han estado presentes en muchos de los grandes festivales gallegos, ¿no han pensado en empadronarse en Galicia?

Hay uno de nosotros que está a punto de hacerlo. Rafa es 50% murciano y 50% gallego. La verdad es que Galicia nos ha tratado muy bien desde el principio. Me atrevo a decir que es en la comunidad que más tocamos y, si no, una de las que se lleva el top 3 seguro.

Pese a ello, el 14 de agosto será la primera vez que actúen en el escenario de Castrelos, ¿qué expectativas llevan?

No tenemos expectativas porque nosotros llegamos siempre a los conciertos con una ilusión tremenda. Da igual donde toquemos, ya sea en el Camp Nou, en Castrelos o en la plaza de un pueblo en cualquier sitio de España o del mundo. Al final, lo que pasa en los conciertos deja un poco de lado el espacio, pero sí que es cierto que todo el mundo nos está poniendo a Castrelos como un sitio espectacular en el que tocar y tenemos muchísimas muchísimas ganas. Ojo que ya estuvimos en Vigo tocando en la pandemia y recuerdo que fue uno de los conciertos más especiales que hemos dado.

¿Habrá alguna sorpresa?

Vamos a presentar las canciones de nuestro último disco, Hecho en Tiempos de Paz, y a pegar un repaso por toda nuestra discografía. Me atrevo a decir que nuestros conciertos son una sorpresa en sí. Sabemos cómo empiezan, pero no cómo acaban. Siempre pasa algo especial en cada uno de ellos.

¿Qué canción de su último álbum les ha sorprendido más por la reacción del público?

Fuimos felices aquí. Era una gran apuesta nuestra, pero no pensábamos que por su naturaleza fuera a funcionar tanto y está respondiendo muy bien en directo. Estamos muy contentos con nuestro último disco porque la gente canta todas las canciones como si se le fuera la vida y para nosotros es un honor.

Hablando de canciones, ¿por qué no hay que hacer caso a lo que dicen los cantantes?

No hay que hacer caso a lo que dice absolutamente nadie. Lo que quiere decir esa canción (El Bien) es que hay que tener mucho cuidado en general en la vida. No puedes fiarte ni tan siquiera de lo que estás viendo, ni de lo que te están diciendo, ni de lo que te están contando, ni absolutamente de nada. Cada uno vivimos nuestra vida y tenemos una versión de los hechos. Lo que para una persona funciona, para la otra no.

¿Destacaría otro mensaje guardado en alguno de sus temas?

Destacaría muchos, pero nos gusta presumir y pensar que la gente hace esa canción suya y a veces romper esa magia creo que juega en nuestra contra como artistas. Desde el principio, nos ha pasado que mucha gente ha dicho «esta canción me lleva a mi vida porque me pasó esto, tuve esta experiencia y es justo lo que decís...». Y nosotros pensamos que no tiene que ver con lo que realmente decimos, pero es maravilloso que cada persona la haga suya y se la lleve a su terreno y la sienta así de esa forma.

Ya estuvimos en Vigo tocando en la pandemia y recuerdo que fue uno de los conciertos más especiales

¿Cómo ha sido la experiencia de actuar en el recibimiento de los jugadores de la Selección Española de Fútbol tras la victoria en el Mundial?

Imagínate. Ha sido una de las mejores cosas que nos ha pasado en nuestra carrera como artistas porque nos ha costado mucho, pero ahora ya tenemos asimilado que damos conciertos para la gente, que la gente escucha nuestras canciones y que se las aprende, pero lo que no tenemos asimilado es formar parte de un evento deportivo de tal calibre y estar celebrando la Copa del Mundo junto a todos los españoles cantando nuestras canciones.

Con su álbum El amor de la clase que sea consiguieron el Disco de Platino, ¿cómo vivieron ese momento?

Con mucha sorpresa. Cuando montas una banda con tus colegas, no esperas mucho más que juntarte a ensayar, hacer canciones, grabarlas en alguna maqueta y tocar en algún bar en el que te dejen. Que empiecen a llamarte para tocar en salas, que a tus conciertos asista gente que no conoces, que no son familiares ni amigos, simplemente gente que ya viene por tus canciones y las canta, eso ya es algo muy sorprendente. Es algo que te pega un pellizco en el corazón tremendo. Imagínate la noticia de que se han vendido tantos discos, de que eres Disco de Oro, Disco de Platino... Creo que a eso no se acostumbra absolutamente nadie.

Cuando empezaron con ese proyecto, ¿tenían alguna idea en mente o simplemente se dejaron llevar?

Literalmente, con El amor de la clase que sea nos dejamos llevar muchísimo porque el mundo se paró. Estábamos en pandemia, en casa sin poder hacer nada, y dijimos «¿por qué no nos vamos a una casa en mitad de la sierra, donde nada ni nadie nos moleste, donde estemos solamente nosotros y vemos si pasa algo?». Hasta el momento habíamos compuesto en el local de ensayo. La primera semana que fuimos nos salieron tres o cuatro canciones, algo que nunca nos había pasado. Seguimos componiendo igual porque encontramos, además de un refugio, la inspiración en un lugar que no sabíamos que nos la podía dar.

Hay que ir más veces entonces a casas alejadas del ruido de la ciudad.

Sí, hay que alejarse muchas veces del ruido, de casa, evitar distracciones y, al final, te encuentras con las canciones. Nosotros por lo menos lo hemos encontrado así. Otras artistas seguramente cuenten otra cosa.

¿Qué será lo próximo por descubrir de Viva Suecia?

Es muy pronto para pensar en fechas porque el último disco salió en octubre, pero tenemos algunas canciones ya compuestas, otras tantas grabadas... Lo hacemos así desde siempre, vamos componiendo aunque no haya una fecha para un próximo disco. Es nuestro trabajo y además es nuestra pasión, nos encanta. Pero es muy pronto aún para hablar de eso, ¡vamos a disfrutar de este, que nos gusta pensar que todavía le queda mucha vida!