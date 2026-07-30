El Concello de Vigo renueva la pasarela de acceso a la playa de a Fontaíña

El Concello de Vigo continúa poniendo a punto y mejorando las playas de la ciudad, en este caso en A Fontaíña, donde ya está plenamente operativa la nueva pasarela de madera. Hasta la zona se acercaron este jueves el alcalde, Abel Caballero, y varios concejales de su equipo para comprobar el resultado de unos trabajos que requirieron una inversión de algo más de 48.000 euros.

«Ha sido una ejecución extraordinaria, dentro del proyecto de recuperación de toda la zona de O Vao», destacó Caballero sobre la obra, que permitió renovar la anterior pasarela, muy deteriorada por el paso del tiempo y el efecto de los temporales. La nueva está pilotada sobre postes de madera, lo que en opinión del regidor «le da a esta nueva acción un altísimo valor ecológico».

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El acceso a A Fontaíña no ha sido la única inversión realizada por el Concello para poner en valor las playas del municipio, ya que durante los últimos meses se ha estado trabajando en el cuidado de las dunas de varios arenales para permitir su crecimiento y regeneración. También se llevaron a cabo acciones para paliar los efectos del duro invierno en O Vao y A Calzoa.