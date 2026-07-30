A la caza del mejor sitio para ver a Chayanne esta noche: Castrelos, casi sin huecos libres 10 horas antes del concierto

Todavía faltaban más de 10 horas para que Chayanne se plantase bajo los focos de Castrelos para dar inicio a su esperadísimo show. Sin embargo, podría parecer que el cantante estaba a punto de salir al escenario si juzgásemos la imagen por el volumen de público que desde este mediodía ocupaba casi la totalidad de las gradas del auditorio vigués. Ya no quedaban huecos libres en las zonas frente al escenario, las que garantizan la mejor visibilidad. Cientos de fans del artista puertorriqueño hacen guardia con sombrillas, toallas, alfombras, neveras... todo lo necesario para sobrellevar las horas de espera.

Chayanne recala por primera vez en Vigo con su gira «Bailemos otra vez». Pese a su dilatada trayectoria profesional de más de 30 años, nunca había actuado en nuestra ciudad, y quizá esta prolongada ausencia explique lo cotizadas que han estado las entradas y, ahora, los sitios para disfrutar de éxitos internacionales como «Torero», «Salomé» o «Madre Tierra».

Castrelos, casi sin huecos libres 10 horas antes del concierto de Chayanne / Pablo Hernández Gamarra

La venta presencial de entradas para acceder a la platea —4.000 tickets en total— registró una de las mayores colas que se recuerdan, con una interminable fila que daba la vuelta al auditorio. Las primeras fans en hacerse con los ansiados tickets permanecieron 24 horas al pie de las taquillas. Los mil boletos que podían adquirirse online volaron en cuestión de minutos.

Pablo Hernández Gamarra

Este miércoles por la tarde se mezclaban en Castrelos quienes habían logrado entrada y quienes no, todos con idéntico objetivo: hacerse con el mejor lugar posible para ver a Chayanne. Y resistir. «De aquí ya no me mueve nadie», proclamaba una seguidora apostada en las primeras gradas.

Noticias relacionadas

La «reserva» de puestos se inició ya en la madrugada del martes y se fue extendiendo hasta mostrar, este mediodía, a cientos de espectadores ocupando la práctica totalidad del graderío. La cita apunta a una noche memorable con lleno absoluto.