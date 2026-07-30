Festas de Vigo 2026
Castrelos pone fecha a la venta de entradas para sus últimos conciertos del verano
Las reservas para Viva Suecia, Iván Ferreiro y el FNAC Live se podrán adquirir los días 4, 5 y 6 de agosto, respectivamente
El Concello de Vigo ha completado el calendario de venta de entradas para los últimos grandes conciertos del verano en el Auditorio de Castrelos. Las reservas para acceder a la platea en las actuaciones de Viva Suecia, Iván Ferreiro y el festival FNAC Live saldrán a la venta durante tres días consecutivos: el martes 4, el miércoles 5 y el jueves 6 de agosto.
Los primeros en abrir esta última tanda serán Viva Suecia, que actuará en Castrelos el viernes 14 de agosto, a las 22.00 horas. Las 5.000 reservas para el concierto de la banda murciana se pondrán a disposición del público el martes 4 de agosto, divididas en dos turnos. El precio de las localidades para la platea será de 15 euros.
Un día después, el miércoles 5 de agosto, llegará el turno de las entradas para Iván Ferreiro, cuyo concierto está programado para el sábado 15. El músico de Nigrán regresará al escenario vigués con la gira «Hoy X Ayer», un recorrido por sus 35 años de trayectoria que incluirá canciones de su etapa al frente de Los Piratas y de su posterior carrera en solitario. Las entradas tendrán un precio de 10 euros.
La venta se cerrará el jueves 6 de agosto con las reservas para la primera edición del FNAC Live Vigo, que pondrá el broche final a la programación musical de Castrelos el domingo 16. El cartel reunirá a The Rapants, Fillas de Cassandra y Eladio y los Seres Queridos, además de una sesión de Bea Fernandes DJ. El coste del acceso a la platea será también de 10 euros.
Dos turnos de venta
En cada una de las jornadas se pondrán a la venta 5.000 localidades, repartidas en dos turnos. El primero comenzará a las 9.00 horas y el segundo, a las 16.00 horas. En cada franja se distribuirán 2.500 reservas: 2.000 de manera presencial en las taquillas de Castrelos y 500 a través de la plataforma habilitada por el Concello de Vigo.
Las gradas del auditorio continuarán siendo de acceso gratuito, por lo que solo será necesario disponer de entrada para situarse en la zona de platea. Con estas tres jornadas de venta, el Concello completa el proceso de distribución de localidades para una programación que concluirá con tres noches consecutivas de música entre el 14 y el 16 de agosto.
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