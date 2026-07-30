Alquileres
El BNG apuesta por convertir también Vigo en zona tensionada del mercado de la vivienda
Los nacionalistas recuerdan que se aprobó una moción plenaria hace dos años
El BNG vuelve a reclamar al gobierno local que inicie de manera inmediata la tramitación para declarar a Vigo como zona tensionada del mercado de la vivienda, coincidiendo con la entrada en vigor de esta medida en Santiago, que se suma a A Coruña, con la medida en vigor desde hace un año.
«É evidente que outras cidades están actuando mentres Abel Caballero continúa remoloneando e instalándose nunha política de xestos baleiros e de brazos caídos diante do gravísimo problema de acceso á vivenda que sofre Vigo», señala el portavoz del BNG en el Concello, Xabier P. Igrexas, recordando que hace dos años se aprobó una moción en pleno para iniciar los trámites.
El nacionalista indica también que, en A Coruña, el precio medio del alquiler se redujo un 1% en el último año, mientras que en Vigo creció un 8%, según los datos de las fianzas depositadas ante el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). El BNG apunta también que, aunque la declaración de zona tensionada no resuelve por sí sola la crisis de la vivienda, «é o único mecanismo legal existente na actualidade para frear o incremento desbocado dos alugueiros».
Xabier P. Igrexas advierte que la situación en la ciudad olívica continúa deteriorándose «ata niveis insoportábeis, con máis da metade dos pisos que se anuncian superando os 1.000 euros mensuais». Por ello, urgen a Caballero actuar: «A que agarda o alcalde? Cantas familias traballadoras máis teñen que abandonar a cidade? Cantas mozas e mozos máis teñen que renunciar ao seu proxecto de vida porque lles resulta imposíbel emanciparse?».
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