Innovación
Atlas, un titán de cuatro ruedas «Made in Vigo» para disfrutar de la aventura
Atlas, la primera pick-up desarrollada por los alumnos del Máster en Automoción de la Uvigo, es un vehículo microhíbrido de alta gama que destaca por sus grandes prestaciones y se adapta a las regulaciones de los mercados estodounidense, australiano o asiático
Tiene un complejo sistema de suspensión trasladado desde el mundo de la competición, una capacidad de remolque de 3 toneladas y los primeros airbags sin iniciador pirotécnico para automoción
La primera pick-up diseñada por los alumnos del Máster en Ingeniería de la Automoción de la UVigo está preparada para explorar la naturaleza sin límites. Atlas es un vehículo microhíbrido (incorpora una batería para ayudar al motor de combustión) y de alta gama que destaca por sus altas prestaciones e incorpora innovaciones en suspensión, sensórica, electrónica o seguridad pasiva. Está pensado para comenzar a comercializarse a partir de 2032 en mercados extranjeros, más habituados a este concepto de movilidad de grandes distancias, y por ello se adapta a las normativas de EE UU, Australia o Asia.
«La propuesta de desarrollar una pick-up este año como trabajo final ha supuesto un desafío tanto para nosotros como para los profesores. Además de las innovaciones incluidas, el estudio que se ha hecho de las normativas ha sido enorme. Muchos de los alumnos del máster ya trabajamos en el mundo de la automoción, pero solo conocíamos las europeas. Y el vehículo está pensado muy a conciencia teniendo en cuenta que ya existen regulaciones que lo avalan o que podrían existir en la fecha de salida fijada», destaca Santiago Fernández, ingeniero de CTAG-Idiada y uno de los veinte estudiantes de esta última promoción.
El máster, que este año alcanzó su 18ª edición, se lleva a cabo en colaboración con Ceaga, Stellantis y CTAG y ofrece una formación muy práctica para responder a los retos del sector como la conectividad o la eficiencia energética. Como trabajo final, los estudiantes desarrollan de forma conjunta el proyecto de un vehículo siguiendo los procesos reales de la industria.
Con una envergadura de 5,1 metros de largo, por 1,9 de alto y 2 de ancho, Atlas tiene un peso sin carga de 2.500 kilos y una capacidad de remolque de 3.000 kilos en consonancia a la normativa australiana. Alcanza una velocidad máxima de 240 km/h, acelerando de 0 a 100 en 6,6 segundos y un consumo de 8,2 litros de gasolina.
Su precio oscila entre los 65.000 y los 75.000 euros, dependiendo de la equipación, y sus posibles competidores serían la Rivian R1T o la Tesla Cybertruck, aunque ambas son eléctricas.
«No entramos al mercado rompiendo a nivel estético como la Cybertruck, nuestro diseño es rudo pero tiene grandes prestaciones. Es un vehículo off-road pensado para la aventura y la filosofía es que tiene capacidad para alcanzar cualquier parte del mundo. En Galicia y en España todavía no hay demanda de pick-ups, principalmente porque tampoco hay oferta. Pero se está viendo una tendencia. Toyota empieza a presentar su mítica Hilux en Europa y también Renault tiene su propia pick-up. Quizá en siete u ocho años veremos más por aquí», comenta.
Gracias al «excelentísimo trabajo» del equipo responsable de la dinámica vehicular, Atlas cuenta con un sistema de suspensiones que son muy comunes en competición. Y la sensórica desarrollada por el grupo de electrónica incluye retrovisores con cámara y actualizaciones de software Over-The-Air, es decir, de manera inalámbrica a través de internet.
El área de seguridad pasiva, integrada por el propio Fernández y otros dos compañeros del CTAG que ya trabajan en este campo, llevó a cabo un diseño del panel puerta con materiales sostenibles y capaces de disipar la energía tras un impacto lateral sin generar lesiones a los ocupantes.
Y también fueron los responsables de los airbags: «Generalmente tienen un iniciador pirotécnico, pero la temperatura supone problemas, de hecho, la empresa Takata se fue a la quiebra por un funcionamiento defectuoso. Y también el paso del tiempo les puede afectar. Lo que hemos hecho es aplicar por primera vez a la automoción un sistema en el que solo hay un depósito de gas que se libera en caso de accidente. Ya se utiliza en alpinismo para seguridad en caso de avalanchas».
Tras un accidente, el vehículo también dispone de un sistema de iluminación que indica la salida a los ocupantes y facilita su localización por parte de los servicios de emergencia. «Y el compañero que desarrolló los discos de freno hizo un trabajo tan avanzado de simulaciones que ya podrían ir a producción. Son superiores a cualquier otra cosa que exista ahora en el mercado», destaca.
Fernández está muy satisfecho con la formación recibida en el máster: «Lo recomiendo totalmente a mis compañeros. Para nosotros poder entrar en Stellantis y, por ejemplo, ver cómo funciona en el día a día es una herramienta de visión global muy valiosa».
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