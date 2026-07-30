Política
Abel Caballero pone cifras a la deuda histórica de la Xunta con Vigo: «¿Dónde gastan el dinero? Aquí no»
El alcalde vigués destaca que el Gobierno gallego cuenta cada vez con más recursos procedentes del Estado
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, urge a la Xunta una mayor apuesta inversora en la ciudad olívica, después de conocer que las aportaciones que recibirá en 2027 la administración autonómica procedentes del Estado ascenderán hasta los 12.452 millones de euros. «Estamos hablando de cifras muy importantes, con un incremento del 8% y que se suman a los presupuestos importantes de los últimos años», señaló el regidor vigués, que pone también cifras a la «deuda» que, según sus cálculos, tiene la Xunta con Vigo desde 2009, cuando recuperó el poder el PP.
«Nos deben 3.240 millones», indicó Caballero, después de hacer un repaso por algunas de las cuestiones que, en su opinión, no han contemplado en su planificación. «¿Dónde gastaron todo ese dinero? Porque aquí no», añadió el alcalde vigués, criticando que el Gobierno gallego no apueste por potenciar el aeropuerto de Peinador, la Navidad viguesa, la reforma de Balaídos para el Mundial, la construcción de la depuradora y la potabilizadora o la construcción de viviendas en alquiler a precio tasado.
Por último, el regidor reprochó también la oposición autonómica a proyectos como el del área metropolitana de Vigo, la finalización de la A-52 desde Porriño a través de un túnel o la candidatura de las Islas Cíes a Patrimonio de la Humanidad.
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