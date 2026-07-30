Abel Caballero arremete contra el Gobierno gallego por el acuerdo de Wizz Air: «Es un nuevo escándalo»

Llegan las reacciones tras la decisión de la compañía Wizz Air de establecer una base en el aeropuerto de Santiago con una decena de rutas previstas gracias a la colaboración del Concello compostelano y de la Xunta. La noticia supone un golpe para Vigo, ciudad en la que la compañía húngara había puesto su mirada para abrir una conexión con Londres, pero que no encontró un apoyo económico por el momento. Para el alcalde vigués, Abel Caballero, la presencia del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en el anuncio del acuerdo es una muestra más de una doble vara de medir del Gobierno gallego con la ciudad olívica, lo que aprovecha para arremeter contra lo ocurrido.

«Estamos ante un nuevo escándalo de la Xunta, que sigue pagando vuelos en Santiago de Compostela. Es gravísimo que la Xunta afiance su política aeroportuaria de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, pagar vuelos en Santiago y no hacerlo en Vigo. Todo el mundo sabe, y hoy lo ratifican, que la Xunta sigue pagando vuelos en Santiago y que no quiere pagar vuelos en Vigo», expone Caballero.

Se refiere el regidor tanto a los 200.000 euros que consignará la Xunta a través del mecanismo de la publicidad en destino, como a la aportación que transfiere a Santiago anualmente en concepto de capitalidad y al Consorcio de Turismo: «Lo hace no solo con la aportación anunciada este jueves, sino a través de los 4 millones de euros a Santiago de Compostela», añade Caballero.

Por todo esto, el alcalde vigués vuelve a sacar a la palestra su reivindicación de que la Xunta debe compensar a Vigo en concepto de ciudad más poblada de Galicia, exponiendo que si la cantidad que el Gobierno gallego aprueba anualmente para Santiago es de 4 millones, la cifra que debería llegar a las arcas viguesas debería ser de 12 millones, al triplicar en población a la localidad compostelana.

«Reclamamos a la Xunta de Galicia 12 millones de euros, el triple de lo que le aporta a Santiago, porque tenemos una población 3 veces mayor», señala Caballero, que lleva meses defendiendo que la fórmula para potenciar el aeropuerto de Peinador debe pasar por un plan de financiación al que aporten, a partes iguales, Concello, Diputación de Pontevedra y Xunta, argumentando que la terminal no solo da servicio a los vigueses, sino que es la de referencia para toda la provincia de Pontevedra y el sur de Galicia.