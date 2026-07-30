Diez años de cine «freaky» en Vigo

El Galician Freaky Film Festival (GFFF) ya ha desvelado las claves para la celebración de su décima edición, que se desarrollará del 17 al 26 de septiembre en el Centro Comercial Plaza Elíptica. Este certamen vigués de cine fantástico, friki y de culto vuelve a convertir a la ciudad en el epicentro de la cultura alternativa. Durante más de una semana, la programación combinará proyecciones internacionales subtituladas íntegramente al gallego, una sección de industria para nuevos realizadores, proyecciones para el público infantil y actividades en la calle.

Durante el acto oficial de presentación, representantes de la Xunta, la Diputación de Pontevedra (Luisa Sánchez) y el Concello (Ana Laura Iglesias) arroparon al equipo directivo del certamen en un aniversario que promete batir récords de asistencia y consolidar a la ciudad olívica como el gran refugio del cine de género tras haber pasado a formar parte de la Federación Internacional de Festivales de Méliès.

El director de AGADIC, Jacobo Sutil, felicitó a la organización por este décimo aniversario y destacó el momento de gracia que atraviesa el sector audiovisual: «Sempre digo que é un excelente momento que está vivindo o sector audiovisual galego, unha parte moi importante de culpa téñena os festivais. E en Galicia temos a sorte de ter festivais diferentes e se hai un diferente pois é o Festival Freak de Vigo pola súa temática, pero tamén pola fidelidade dos seus seguidores. Este ano terá máis industria e máis longas». Sutil confirmó además una aportación autonómica de 10.000 euros en el marco de las ayudas al sector de festivales de Galicia.

«Un movemento cultural e social cunha forte identidade»

Por su parte, la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luísa Sánchez, reivindicó la vertiente cultural del movimiento freak: «Máis alá do código friki, o que temos que pensar é que friki é un movemento cultural e social cunha forte identidade, cunha linguaxe chea de códigos e tamén unha comunidade que se sente libre e ten moitísima paixón e normalidade».

En representación del Concello de Vigo, Ana Laura Iglesias incidió en la sintonía entre el certamen y la urbe: «A nosa cidade ten precisamente esa capacidade para acoller as iniciativas de vangarda, as iniciativas de creatividade sen filtro e esta enerxía rebelde que nos fai únicos como tamén é este Galicia Freak Film Festival, que xa é o grande refuxio para quenes amamos o cinema de terror, a ciencia ficción, a serie B e ofertas máis bizarras. O friki é paixón, é comunidade, talento en estado puro e sobre todo un amor incondicional pola arte de contar historias dende outros ángulos».

Homenaje al 'body horror', sesión doble y marcha 'zombie'

En el apartado de novedades para el público, Miriam Álvarez, subdirectora del festival, reveló el cartel oficial, enfocado a rendir tributo al clásico del body horror «La Mosca», de David Cronenberg.

Sesión doble inaugural : Para recuperar el espíritu de las salas tradicionales de programa doble, la proyección de La Mosca vendrá acompañada por el clásico de serie B El vengador tóxico.

: Para recuperar el espíritu de las salas tradicionales de programa doble, la proyección de La Mosca vendrá acompañada por el clásico de serie B El vengador tóxico. Segunda ' Zombie Walk ': Tras el éxito de convocatorias anteriores, la marcha de muertos vivientes tomará las calles el sábado 12 de septiembre, el punto de partida será frente al museo MARCO.

': Tras el éxito de convocatorias anteriores, la marcha de muertos vivientes tomará las calles el sábado 12 de septiembre, el punto de partida será frente al museo MARCO. Feira Freak: El entorno de la Plaza Elíptica acogerá una feria paralela con puestos de productos especializados, cómics y novedades del universo pop.

El director del certamen, Juan de Castro, agradeció el respaldo continuo de la comunidad y de los organismos colaboradores, a los que este año se suma el apoyo oficial del Ministerio de Cultura (ICAA). También aseguró que este año esperan superar las 4.000 personas que acudieron al festival el año pasado tanto en las salas como en las actividades.

De Castro subrayó como gran hito de la década la incorporación a la Federación Internacional de Festivales de Méliès, lo que permitirá otorgar directamente el galardón Méliès de Prata (Méliès d'Argent) al mejor cortometraje fantástico europeo y potenciar el espacio de industria para productoras y creadores.