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La Xunta ajusta la hoja de ruta para la rehabilitación del Teatro Cine Fraga de Vigo: el objetivo ahora es licitar las obras en el último trimestre del año

La complejidad del proyecto obligará a retocar el presupuesto

Ya hay una reunión con la Diputación de Pontevedra para sellar el convenio

Interior del Teatro Cine Fraga de Vigo.

Interior del Teatro Cine Fraga de Vigo. / Pedro Mina

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Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

La hoja de ruta diseñada por la Xunta y la Diputación de Pontevedra para reabrir a la ciudadanía el Teatro Cine Fraga de Vigo, que cerró sus puertas en 2001, ha sufrido una ligera variación debido a la complejidad del proyecto encargado al equipo del arquitecto César Portela. Así lo confirmó este miércoles en una visita a la ciudad el conselleiro de Cultura, José López Campos, confiando ahora en que las obras, cuyo presupuesto nunca será inferior a 21 millones de euros, puedan licitarse en el último trimestre del presente año, cuando en un principio el reto de su departamento era que este trámite se hubiese realizado antes del verano.

«En xullo recibimos xa o proxecto definitivo, que estamos supervisando internamente e tecnicamente para poder licitar as obras antes de que finalice este ano, estou convencido de que así será para que poidan iniciarse no primeiro semestre de 2027», explicó López Campos, desvelando también que ya se han iniciado los contactos entre los técnicos autonómicos y del Concello para establecer las condiciones que permitan solicitar la licencia para intervenir en el edificio.

El conselleiro de Cultura recordó, por otro lado, la «complexidade» del proyecto, que respetará la envolvente exterior del edificio, pero que cambiará radicalmente su interior, con una parte de la reforma que se realizó que deberá reformularse para adaptarse a los estándares actuales. Asimismo, también se ha buscado con el proyecto conseguir un sistema de gradas retráctiles que permita albergar, además de los espectáculos habituales, otro tipo de eventos que precisen un aforo de hasta 2.000 espectadores. «Custou encaixalo todo, pero o equipo redactor foi quen de facer esa proposta ambiciosa que permite dar respostas ás necesidades que buscabamos», añadió López Campos.

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El trabajo administrativo necesario para acometer la rehabilitación implica también formalizar el convenio con la Diputación de Pontevedra, al ser una actuación que financiarán ambas administraciones al 50%. En este sentido, está ya prevista una reunión para cerrar el presupuesto definitivo, «porque algún axuste hai que facer, aínda que menor comparado cos 21 millóns previstos».

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