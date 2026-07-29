Debate
Vigo reúne a jóvenes talentos para repensar la ciudad digital
Universitarios debatirán en el Salón de Plenos de Praza do Rei sobre los retos de las ciudades inteligentes
El Salón de Plenos del Concello de Vigo cambiará por un día el debate político por la reflexión universitaria sobre el futuro de las ciudades. Estudiantes participarán a comienzos de octubre en un encuentro dedicado a analizar los desafíos de las urbes inteligentes, desde la digitalización de los servicios públicos hasta la sostenibilidad, la conectividad y la innovación.
La actividad se enmarca en el programa Líderes Digitales Universitarios, que Telefónica desarrollará de forma simultánea en las 24 universidades españolas en las que mantiene una cátedra, entre ellas la Universidade de Vigo.
El director del Territorio Norte de Telefónica España, Manuel Ángel Alonso, y el director de la Cátedra Telefónica de la Universidade de Vigo, José Cidrás, presentaron este miércoles la iniciativa al alcalde, Abel Caballero, durante una reunión celebrada en el Concello.
El programa busca reconocer el esfuerzo y la excelencia académica de estudiantes de grado y máster mediante distintas pruebas de habilidades digitales y competencias empresariales. La edición de este año estará centrada en los retos de las smart cities y abordará cuestiones relacionadas con la transformación de los servicios públicos, la innovación urbana, la sostenibilidad y el futuro de las ciudades.
Coincidiendo con el 25.º aniversario de la Red de Cátedras Telefónica, los responsables de la compañía y de la institución académica propusieron que uno de los debates universitarios se celebre en el Salón de Plenos vigués.
«Desarrollar esta actividad en la sede de la representación de la ciudad reforzaría el mensaje de escucha, participación y colaboración entre instituciones, universidad y empresa en torno a los grandes retos urbanos», trasladaron Alonso y Cidrás al alcalde.
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