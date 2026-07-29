Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Límite juegos baresTemperatura marPedidos naval viguésEclipse de sol: lugares prohibidosMarián Mouriño, pregonera del CristoFer López
instagramlinkedin

Debate

Vigo reúne a jóvenes talentos para repensar la ciudad digital

Universitarios debatirán en el Salón de Plenos de Praza do Rei sobre los retos de las ciudades inteligentes

José Cidrás, Abel Caballero y Manuel Ángel Alonso, este miércoles en el Concello.

José Cidrás, Abel Caballero y Manuel Ángel Alonso, este miércoles en el Concello. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

El Salón de Plenos del Concello de Vigo cambiará por un día el debate político por la reflexión universitaria sobre el futuro de las ciudades. Estudiantes participarán a comienzos de octubre en un encuentro dedicado a analizar los desafíos de las urbes inteligentes, desde la digitalización de los servicios públicos hasta la sostenibilidad, la conectividad y la innovación.

La actividad se enmarca en el programa Líderes Digitales Universitarios, que Telefónica desarrollará de forma simultánea en las 24 universidades españolas en las que mantiene una cátedra, entre ellas la Universidade de Vigo.

El director del Territorio Norte de Telefónica España, Manuel Ángel Alonso, y el director de la Cátedra Telefónica de la Universidade de Vigo, José Cidrás, presentaron este miércoles la iniciativa al alcalde, Abel Caballero, durante una reunión celebrada en el Concello.

El programa busca reconocer el esfuerzo y la excelencia académica de estudiantes de grado y máster mediante distintas pruebas de habilidades digitales y competencias empresariales. La edición de este año estará centrada en los retos de las smart cities y abordará cuestiones relacionadas con la transformación de los servicios públicos, la innovación urbana, la sostenibilidad y el futuro de las ciudades.

Coincidiendo con el 25.º aniversario de la Red de Cátedras Telefónica, los responsables de la compañía y de la institución académica propusieron que uno de los debates universitarios se celebre en el Salón de Plenos vigués.

Noticias relacionadas

«Desarrollar esta actividad en la sede de la representación de la ciudad reforzaría el mensaje de escucha, participación y colaboración entre instituciones, universidad y empresa en torno a los grandes retos urbanos», trasladaron Alonso y Cidrás al alcalde.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
  2. La Guardia Civil asume la investigación por el presunto envenenamiento en el crucero de Disney que hizo escala en Vigo
  3. El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
  4. «Cuelga y llama tú»: el mantra policial que puede evitar que te vacíen la cuenta bancaria
  5. El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo
  6. Los sintecho también se instalan en la nueva estación de bus de Vigo
  7. ¿Nuevo plan de futuro para dos «tesoros» de Vigo? Abanca retira del mercado su parte en los terrenos de Alfageme y La Artística
  8. El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios

Vigo reúne a jóvenes talentos para repensar la ciudad digital

Vigo activa en pleno julio la cuenta atrás para una Navidad con 12 millones de luces led

El tiempo divide Galicia en dos: así es el contraste entre las nieblas de la costa y el sol del interior en la previsión de MeteoGalicia

El tiempo divide Galicia en dos: así es el contraste entre las nieblas de la costa y el sol del interior en la previsión de MeteoGalicia

Abel Caballero urge a la Xunta actuar en la estación de autobuses: «Está cochambrosa, casi peor que la vieja. No lo arreglan porque quieren que Vigo dé mala imagen»

Abel Caballero urge a la Xunta actuar en la estación de autobuses: «Está cochambrosa, casi peor que la vieja. No lo arreglan porque quieren que Vigo dé mala imagen»

La Xunta ajusta la hoja de ruta para la rehabilitación del Teatro Cine Fraga de Vigo: el objetivo ahora es licitar las obras en el último trimestre del año

La Xunta ajusta la hoja de ruta para la rehabilitación del Teatro Cine Fraga de Vigo: el objetivo ahora es licitar las obras en el último trimestre del año

La Universidad de Vigo lidera la captación de fondos en la provincia dentro de la convocatoria nacional de Proyectos de Generación de Conocimiento

La Universidad de Vigo lidera la captación de fondos en la provincia dentro de la convocatoria nacional de Proyectos de Generación de Conocimiento

El Banco de Alimentos de Vigo supera las 20.000 personas atendidas tras repartir 665 toneladas en seis meses

El Banco de Alimentos de Vigo supera las 20.000 personas atendidas tras repartir 665 toneladas en seis meses

Audasa engorda su hucha: sus beneficios netos suben a 45,9 millones, un 3,1% más, con 61 millones de viajes

Audasa engorda su hucha: sus beneficios netos suben a 45,9 millones, un 3,1% más, con 61 millones de viajes
Tracking Pixel Contents