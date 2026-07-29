Vigo estrenará en Navia el primer edificio público de alojamientos compartidos de Galicia: estos son los requisitos para acceder

La ampliación de Navia sigue cogiendo forma, con las máquinas y los obreros trabajando tanto en la construcción de una decena de edificios como en la urbanización del conocido como polígono 2. En este segundo ámbito se ubicará una de las principales novedades planificadas por la Xunta para intentar hacer más sencilla la emancipación juvenil, un edificio entero que albergará un total de 80 alojamientos compartidos destinados en exclusiva a los menores de 36 años, que podrán acceder a ellos en régimen de alquiler durante un máximo de tres años.

Con el objetivo de poner en valor este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 9,6 millones de euros, se desplazaron a Navia este miércoles los conselleiros de Vivenda y Xuventude, María Martínez Allegue y José López Campos, que estuvieron acompañados de la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, entre otros cargos.

«Serán os primeiros de Galicia construidos pola Xunta», puso en valor Martínez Allegue, explicando que la fórmula se aplicará también próximamente en las ciudades de Lugo, A Coruña y Santiago: «Fácemolos pensando nesa primeira emancipación ou estudantes cunha beca de investigación, por exemplo».

La promoción del edificio corre a cargo del Instituto Galego de Vivenda e Solo, que tendrá abierto el plazo de presentación de ofertas para hacer la obra hasta el 1 de octubre, con el objetivo de poder adjudicarla este año y que los trabajos arranquen en el primer semestre de 2027. Una vez iniciado el inmueble, la constructora que lo levante dispondrá de un máximo de 24 meses para tenerlo listo.

El edificio se ha configurado con un sótano para garajes, una planta baja y cuatro alturas, con 20 pisos de unos 40 metros cuadrados en cada una. Estarán equipados con cocina-comedor, baño, dormitorio y trastero, disponiendo además de zonas comunes para socializar en las que habrá lavandería, gimnasio, coworking o un salón de actos. Además, los arquitectos Alfonso Penela y Juan Taboada han diseñado una cubierta transitable con placas solares en la que se podrán instalar pequeños huertos.

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«É un día de ledicia, é o primeiro deste tipo que licitamos grazas á modificación normativa que fixemos», puso en valor Martínez Allegue, explicando que una vez construido el edificio, será la Consellería de Xuventude la encargada de gestionarla. Su responsable, José López Campos subrayó que «estamos ante unha solución moi versátil para resolver de forma inmediata un problema» y recordó que su departamento tiene también en marcha otros proyectos en Vigo para facilitar las cosas a los jóvenes estudiantes, como la construcción de una residencia con capacidad para 150 personas.