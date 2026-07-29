Vigo activa en pleno julio la cuenta atrás para una Navidad con 12 millones de luces led

Vigo ha vuelto a activar hoy el cronómetro del mayor fenómeno turístico y social. En plena temporada estival, con las playas llenas y la ciudad volcada todavía en el verano, los primeros operarios y camiones comenzaron este miércoles, 29 de julio, el montaje del alumbrado que transformará el centro urbano durante la Navidad 2026-2027.

El alcalde, Abel Caballero, presentó a pie de calle el inicio de unos trabajos que se prolongarán durante los próximos meses. El regidor aseguró que la nueva edición superará sus propios registros y avanzó una propuesta renovada, aunque mantuvo en secreto tanto sus principales novedades como la fecha exacta del encendido.

«Va a haber grandes sorpresas», prometió.

Abel Caballero anuncia el inicio de la instalación del alumbrado navideño en la Puerta del Sol / Alba Villar

El despliegue contará con más de doce millones de luces led, distribuidas por unas 500 calles que el Concello convertirá en «corredores de Navidad». La decoración incluirá motivos ornamentales variados y recorridos peatonales de entre tres y cinco kilómetros, con los que el Gobierno local pretende favorecer que los visitantes prolonguen su estancia durante varios días.

La programación incorporará también estructuras luminosas de gran formato. Algunas alcanzarán los diez metros de longitud y entre seis y siete metros de altura, mientras que los túneles y elementos inmersivos transitables podrán llegar a medir hasta 40 metros.

Caballero no ofreció más detalles sobre el diseño y apeló una vez más al que define como «el secreto mejor guardado del planeta». Sí aseguró que la próxima campaña representará un salto cualitativo respecto a la anterior.

«Si Vigo fue quien creó la Navidad del siglo XXI, este año vamos a generar desde Vigo la Navidad del segundo cuarto del siglo XXI. Van a pasar cosas que nunca pasaron y la novedad va a ser notable», afirmó.

Proyección internacional

El alcalde reivindicó también la dimensión internacional alcanzada por la marca navideña de Vigo. Como ejemplo, relató que empresarios de la ciudad son recibidos en China con la expresión «Vigo, the city of lights» —Vigo, la ciudad de las luces—.

El Concello confía en superar esta temporada los cinco millones de visitantes que estima que acudieron a Vigo durante los dos meses de la pasada Navidad. Una cifra que el Gobierno local utiliza para defender el impacto turístico, hostelero y comercial de la campaña.

Como ya es tradición en la presentación del montaje, Caballero volvió a mirar hacia Nueva York. El alcalde presumió de que Vigo instalará nuevamente «el árbol de Navidad más alto de España, que es lo mismo que decir el más alto del mundo».

También felicitó a Mamdani, al que definió como «el segundo mejor alcalde del mundo», y lo invitó a visitar Vigo, conocer su iluminación y trasladar después un proyecto similar a Nueva York.

«Una inmensa felicidad»

Caballero extendió su felicitación al resto de ciudades españolas que han reforzado sus campañas navideñas durante los últimos años y atribuyó esa tendencia a la influencia de Vigo.

«Cuando arrancamos, la Navidad en el espacio público estaba en declive. Hoy todas las ciudades iluminan y tratan de hacerlo lo mejor posible, porque la Navidad es una inmensa felicidad», sostuvo.