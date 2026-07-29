La Universidad de Vigo lidera la captación de fondos en la provincia dentro de la convocatoria nacional de Proyectos de Generación de Conocimiento

El subdelegado de Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, destaca la inversión de 6.657.125 euros que el Ejecutivo central destina a la provincia a través de la convocatoria 2025 de Proyectos de Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI). El programa permitirá desarrollar 47 iniciativas en centros de Pontevedra e incorporar 17 contratos predoctorales asociados.

Losada subraya que esta apuesta «refuerza el compromiso del Gobierno con la ciencia como uno de los pilares del desarrollo económico y social, impulsando proyectos de excelencia, favoreciendo la transferencia de conocimiento y creando nuevas oportunidades para el personal investigador».

La Universidad de Vigo se sitúa, según la resolución provisional, como la principal beneficiaria de la convocatoria en la provincia, con 34 proyectos financiados. La resolución también incluye otros cinco del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC), tres del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), uno de la Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), uno de la Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur, uno de la Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN), uno del Centro Universitario de la Defensa de la Escuela Naval Militar y uno del Centro Tecnolóxico Galego de Acuicultura.

Además la convocatoria incorpora 17 contratos predoctorales destinados a la formación de nuevo personal investigador y al fortalecimiento del relevo generacional del sistema científico.

En el conjunto del país, la convocatoria moviliza 697,6 millones de euros, de los que 542 millones se destinan a 3.422 proyectos de investigación y 155,6 millones a 1.156 contratos predoctorales. Se trata de la convocatoria con mayor dotación económica de su historia y supone un incremento del 4,5 % respecto a la edición anterior.

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«Cada nuevo proyecto de investigación representa una oportunidad para generar conocimiento, atraer talento y transformar ese conocimiento en innovación y progreso. La provincia de Pontevedra cuenta con un ecosistema científico de referencia y el Gobierno de España seguirá apoyándolo con inversiones récord», concluyó el subdelegado.