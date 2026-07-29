Sanidade confirma cuatro afectados por viruela del mono en la última semana en la provincia de Pontevedra

Tras tres años con solo quince afectados registrados en toda Galicia, la comunidad vive en 2026 un repunte de casos de mpox, antes conocida como viruela del mono. Después de un brote de quince casos a principios de año, que afectó principalmente a la provincia de A Coruña, y otro caso aislado más tarde, en la última semana se han detectado cuatro nuevos casos en la provincia de Pontevedra. Fuentes del Hospital Álvaro Cunqueiro informan que tres son del área sanitaria de Vigo.

No está declarado como un brote, «aún». «Polo momento, é unha agregación de casos», explica el jefe del Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica, Jesús Prego. Pero hay un par de cuestiones que han llamado la atención de los especialistas: el corto espacio de tiempo en el que se declararon los cuatro y que dos de los pacientes hayan requerido ingreso. Aunque, a primera hora de la tarde de este miércoles ya habían sido dados de alta.

Puntualiza Prego que no fueron ingresados «por causas relaciondas con mpox», sino que se detectó la infección durante su hospitalización. «Chama a atención que dous destes casos estén hospitalizados», indicaba el epidemiólogo antes del alta de ambas personas y explicaba que «a gran maioría dos casos de mpox adoitan non ser graves». Pedía también cautela, «porque son moi poucos casos e aínda non podemos facer extrapolacións».

«O que neste caso chama a atención é a agregación de casos no tempo, pero non sempre se é doado establecer un vínculo epidemiolóxico entre cada caso individual», añadía. Tienen confirmada la vinculación de dos de los casos. De los otros dos, no. «Nunca se pode descartar de todo, porque ás veces é difícil. Ao ser temas sensibles, é difícil obter información información detallada, pero tampouco podemos afirmalo», detalla. El pmox se contagia, principalmente, por el contacto de personas a persona y, sobre todos, durante las relaciones sexuales.

Aunque Prego resalta que «non é habitual» este número de casos en tan corto espacio de tiempo, subraya también que eso no significa necesariamente que sea un brote como tal, del que surjan más casos en los próximos días. «Pero nos chama a atención e, sobre todo, temos que estar vixilantes».

Sanidade ha activado los preceptivos protocolos de vigilancia y rastreo de contactos. Se hace una encuesta a cada paciente y se intentan buscar todos los contactos estrechos y vínculos, «incluso epidemiolóxicos», con outros casos para poder ir rastreando e poder prevenir la transmisión secundaria.

Ya han iniciado la secuenciación genética de las muestras obtenidas de cada paciente. No siempre, pero con estos estudios pueden hallar vínculos entre los casos. Aunque depende de los casos, suelen tardar en torno a una semana.

Determinarán también la variante de la que se trata. La Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional en julio de 2022 y en agosto de 2024 declaró otra por una nueva variante, que se creía más contagiosa y letal. Por el momento, de los 159 casos detectados en Galicia en este lustro —alrededor de medio centenar en el área viguesa—, no se ha detectado ninguno de esta última, la clado Ib.

Aunque den positivos en esta última variante, el epidemiólogo señala que no parece distinguirse de las anteriores. «Clado Ib, leva sendo un motivo de preocupación dende a declaración da emerxencia internacional que cesou o ano pasado, pero ata o de agora non demostrou ter características diferentes as outras variantes, polo menos na transmisión dos casos fora da área de África onde se declarou a primeira vez», expone.

Mensaje de prevención

El experto de Sanidade llama a extremar las medidas de precaución en las relaciones sexuales, mantener buenas normas de higiene e utilizar métodos de barrera. También recomienda a la población que mantenga prácticas de riesgo que revisen su estado vacunal y, de no tenerla, solicitar la vacunación, que es gratuita.

De hecho, ninguno de los tres pacientes diagnosticados esta semana en el área sanitaria de Vigo estaban vacunados. Algo que «ocurre con cierta frecuencia».