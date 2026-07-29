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El PP de Vigo censura el «lamentable estado» de las instalaciones deportivas municipales

Los populares apremian al gobierno local a reforzar el mantenimiento de campos y pabellones y contratar más personal

Daniel Benavides, Luisa Sánchez y Miguel Martín, en las pistas de tenis de Samil.

Daniel Benavides, Luisa Sánchez y Miguel Martín, en las pistas de tenis de Samil.

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R. V.

Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, lamenta que, por tercer año consecutivo, las instalaciones municipales de Samil no puedan acoger el Torneo Internacional Cidade de Vigo, que será rescatado un año más por el Círculo Mercantil. «Gracias a una entidad privada este torneo internacional de tenis femenino seguirá vinculado a Vigo, pero que no pueda celebrarse por tercer año en Samil es una vergüenza para todos, excepto para el mejor concejal de Deportes del mundo y el señor Caballero», ha lamentado la líder de los populares vigueses.

Sánchez censura también que el «lamentable estado» de las instalaciones de Samil haya afectado también a uno de los campamentos de verano, que se ha trasladado al centro cívico de Saiáns, citando también otros que se celebraban en Navia o As Travesas. «Son los daños colaterales de una inexistente gestión en deportes donde los principales afectados son los usuarios de las pistas de tenis, de los gimnasios municipales, las piscinas o las pistas de atletismo», indicó Sánchez.

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Por todo ello, desde las filas del PP instan al gobierno local a «hacerse cargo cuanto antes de las infraestructuras deportivas, reforzar su mantenimiento, dotarlas de personas y ponerlas en las mejores condiciones posibles para los usuarios, que precisan soluciones inmediatas y no parches ni chapuzas como a los que nos tienen acostumbrados».

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