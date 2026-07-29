De olímpicos a campeones mundiales: las estrellas que tomarán Vigo en O Marisquiño

O Marisquiño vuelve pisando fuerte. Vigo reunirá entre el 6 y el 8 de agosto a algunas de las grandes figuras internacionales del deporte urbano en la vigesimosexta edición de un festival que mantendrá el acceso gratuito y distribuirá su actividad por distintos escenarios de la ciudad, con Samil como principal epicentro deportivo.

La organización prevé la participación de cerca de 1.500 deportistas procedentes de treinta países y confía en volver a superar los 150.000 asistentes. El programa incluirá competiciones de ocho disciplinas: skate, BMX, BMX Flatland, MTB Downtown, Big Air, Freestyle Motocross, breaking y baloncesto 3x3. A ellas se sumarán las pruebas de skate y BMX adaptados.

El cartel deportivo combina juventud, experiencia y un amplio palmarés internacional. Por Vigo pasarán deportistas olímpicos, campeones europeos, ganadores de algunas de las pruebas más prestigiosas del circuito mundial y especialistas capaces de inscribir sus trucos en el libro Guinness de los récords.

Danny León vuelve a defender su corona

La competición de skate contará con el belga Noah de Jaeger, que llegará a Vigo después de imponerse en la última edición de la Mystic Sk8 Cup. También regresará el madrileño Danny León, representante español en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024 y ganador de O Marisquiño el pasado verano.

En la categoría femenina volverá la tinerfeña Abbey Burns, vencedora en Vigo en 2025. Entre sus rivales estará la gaditana Natalia Muñoz, que debutó en unos Juegos Olímpicos en París 2024.

Una finalista de los X Games en BMX

Una de las grandes atracciones del BMX será la japonesa Nene Naito, que se convirtió en la participante más joven de la final femenina de los X Games. En la competición masculina, el vigués Saúl Vilar ejercerá como principal referencia local.

Vilar se proclamó campeón de España de BMX Freestyle Park en 2025 y ya conoce el podio de O Marisquiño, después de terminar entre los mejores en la prueba de BMX Street de 2024.

Un campeón europeo en BMX Flatland

El BMX Flatland presentará uno de los cuadros más sólidos de la programación. El neerlandés Sietse van Berkel regresará a Vigo como vigente campeón de Europa.

También estará el madrileño Varo Hernández, número dos del ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional, cuarto en el Campeonato del Mundo de 2025 y ganador este año de los Jeux Urbains de Montreal. En aquella competición se impuso precisamente a Van Berkel, lo que trasladará a Vigo uno de los grandes duelos de la disciplina.

Adrien Loron defiende su victoria

En MTB Downtown, el francés Adrien Loron tratará de revalidar el triunfo conseguido en Vigo. El especialista comenzó 2026 con una segunda posición en la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, una de las pruebas de descenso urbano más exigentes y prestigiosas del calendario internacional.

En categoría femenina volverá Sara Yusto, ganadora de O Marisquiño en 2022, 2023 y 2025 y subcampeona de España de descenso este año. Su trayectoria la convierte en una de las principales favoritas para volver a imponerse en las calles viguesas.

Los grandes nombres del Big Air

El Big Air reunirá a varias de las figuras más destacadas del BMX y el MTB freestyle. El neozelandés Jed Mildon, uno de los grandes referentes mundiales del BMX Big Air, volverá a desafiar las rampas de Vigo.

Junto a él competirá el italiano Elia Benetton, campeón de Italia de BMX Freestyle Park en 2023 y 2024 y subcampeón nacional en 2025.

Entre los representantes del MTB destaca el catalán Bienvenido Aguado, que regresará con un palmarés en el que figuran tres reconocimientos logrados en la Red Bull Rampage de 2023: mejor truco, premio del público y McGazza Spirit Award.

También participará el ibicenco Alejandro Bonafé, especialista en dirt jump y slopestyle y actual líder del campeonato Night of the Jumps 2026.

Dany Torres y Lacondeguy, al frente del espectáculo

Las exhibiciones de Freestyle Motocross tendrán como grandes protagonistas a Dany Torres y Andreu Lacondeguy.

Torres es una de las figuras históricas del FMX español. Fue campeón del Red Bull X-Fighters World Tour y logró siete victorias en este prestigioso circuito internacional.

Lacondeguy aporta una extensa trayectoria en distintas modalidades de los deportes de acción. Ganó la Red Bull Rampage de MTB freeride en 2014 y fue subcampeón en otras dos ocasiones. En los últimos años ha orientado su carrera hacia el freestyle motocross.