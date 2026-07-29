Marián Mouriño: «Me hace mucha ilusión dar este pregón once años después de que lo haya dado mi padre»

Marián Mouriño es la presidenta del Real Club Celta de Vigo. Sin embargo, este sábado —aunque sin desvincularse del cargo— tendrá una función muy diferente a la de definir el rumbo de un equipo de fútbol de primera división. Es la encargada de conducir el pregón de las Fiestas del Cristo de la Victoria, una de las más emblemáticas de la ciudad olívica. El acto se celebra a las 12.30 horas en el Pazo de Castrelos.

Las fiestas del Cristo de la Victoria son muy importantes en la ciudad, ¿qué significa para usted ser la pregonera de una celebración tan querida?

Pues una ilusión enorme. La verdad es que cuando me lo comunicó la Cofradía me hizo muchísima ilusión, no me esperaba ser pregonera de algo que es tan importante para la ciudad, como es lo que representa aquí el Cristo de la Victoria. Así que lo afronto con orgullo y, como todas estas cosas, con responsabilidad. Esa responsabilidad de llevar el sentimiento y la fe de muchísima gente que se vuelca este fin de semana. Obviamente lo hacen durante todo el año, pero en este fin de semana demuestran activamente con esa profesión de cientos de miles de personas la devoción que tienen al Cristo de la Victoria.

Personalmente, ¿qué recuerdo guarda de estas fiestas?

Yo toda la vida he veraneado en Vigo de pequeña y siempre he vivido la devoción de Vigo en estas fechas, que se vuelca con la semana grande del Cristo de la Victoria, con la procesión y con todos los eventos que hay. Todo eso lo recuerdo desde niña.

Usted nació en Madrid, pero siempre ha estado muy vinculada a Vigo.

Sí, yo nací en Madrid, pero la verdad es que nunca conviví en Madrid. Nací allí por circunstancias laborales de mis padres, pero siempre estuve en México y veraneando en Vigo y en Ourense.

¿Qué lugar de la ciudad destacaría por tener un significado especial para usted?

A mí me encanta el Paseo de Alfonso. Ahí nació mi padre y ahí iba a ver a mi abuela cuando era pequeña. Son unas vistas y una calle que me recuerdan a pasear por Vigo, a mi niñez, a mi abuela, a mi padre, a mis tíos y a mis primos. Creo que me quedaría con ese rincón.

¿Nos puede adelantar algo del discurso?

No. El otro día estaba comiendo con el arzobispo y con la Cofradía y decían que el pregón es como el vestido de novia, se desvela el día de la boda. Así que lo vamos a desvelar el día del pregón.

«Hablar en público siempre impone y más con la responsabilidad de lo que representa esto para Vigo, para la Iglesia, y para toda la fe del Cristo de la Victoria»

¿Pero ya está terminado o faltan los últimos retoques?

Lo empecé a escribir en un avión, en uno de los viajes que me hice ahora al Mundial. Fueron varias horas, estaba inspirada y lo estuve escribiendo en una libreta de Celta. Lo hemos repasado estos días y le estamos dando los últimos toques, pero ya está al 90%.

Está muy adaptada a hablar en público. ¿Esta experiencia le impone o ya lo tiene todo dominado?

No, no está dominado para nada. Hablar en público siempre impone y más con la responsabilidad de lo que representa esto para Vigo, para la Iglesia, para toda la fe y para la gente que de verdad cree muchísimo en todo lo que es el Cristo de la Victoria. Es una responsabilidad grande y hablar ante todos siempre impone.

¿A quién le dedica este homenaje de ser la pregonera?

Se lo dedico a la ciudad de Vigo, que al final es quien pone en valor y quien de verdad es devota del Cristo de la Victoria. Me hace mucha ilusión dar este pregón once años después de que lo haya dado mi padre. Creo que al final este legado no solo se lleva a presidir el club, sino a estas cosas que también son importantes para la ciudad. Con lo cual, creo que a mi padre le hará muchísima ilusión verme ahí once años después de que él lo diese.

«El pregón es como el vestido de novia, se desvela el día de la boda»

¿Qué versión de Marián se subirá al atril: la presidenta del Real Club Celta de Vigo, una vecina más, la niña que asistía a estas fiestas desde pequeña...?

Al final voy allí representando al Celta, con lo cual me subo como presidenta del Celta, pero trataré de sacar y de ser la Marián que siempre soy, cercana y humana.

¿Cómo le gustaría que vivieran las nuevas generaciones las fiestas para que se mantenga la tradición?

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Creo que lo más importante para las nuevas generaciones es que entiendan que necesitamos tener raíces, que necesitamos tener identidad y que necesitamos no perder nuestras costumbres. Yo creo que aquí el Cristo de la Victoria se puede asimilar al Celta. Al final, nos arraiga y nos une alrededor de un sentimiento y de una devoción. En el caso del Cristo de la Victoria, la fe, y un sentimiento celtista alrededor del Celta. Entonces, hoy que todo es tan superficial, estas nuevas generaciones tienen que encontrar algo que nos ancle en estas costumbres, en estos valores y en esta identidad que nos representa, como puede ser el Cristo de la Victoria o como puede ser el Celta.