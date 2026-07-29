La IA se impone entre los proyectos que estrenan la incubadora startTIC

La inteligencia artificial se ha convertido en la tecnología dominante de la primera promoción de startTIC, la nueva incubadora de alta tecnología impulsada en Vigo. Ocho de cada diez proyectos seleccionados recurren a alguna de sus modalidades, desde la IA generativa hasta los agentes autónomos, para desarrollar soluciones aplicadas al mar, la automoción, el medio rural, la ciberseguridad o la prevención de incendios.

El comité técnico del programa ha elegido 30 iniciativas entre las más de 60 candidaturas recibidas. La mayoría procede del entorno más próximo: catorce proyectos son de Vigo y también hay propuestas de Cangas, Tui, Marín y Mos. La convocatoria atrajo, además, iniciativas de A Coruña, Lugo, Pontevedra, Ourense, Santiago y Vilagarcía, así como de León y Portugal.

Los seleccionados comenzarán en septiembre un programa intensivo de incubación de seis meses. La actividad se desarrollará inicialmente en el Parque de Zona Franca de Bouzas, una ubicación provisional mientras concluyen las obras del futuro VgoTIC Global HUB de López Mora.

El objetivo será acompañar a los promotores en la transformación de sus ideas en proyectos con posibilidades reales de llegar al mercado. Durante ese periodo deberán validar sus hipótesis de partida y construir un producto mínimo viable que permita comprobar, con el menor coste y en el menor tiempo posibles, si sus soluciones tienen recorrido empresarial.

La IA, el hilo común

La primera convocatoria de startTIC refleja el peso que ha ganado la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos negocios tecnológicos. Aproximadamente el 80% de los proyectos seleccionados incorpora alguna herramienta relacionada con esta tecnología.

Las propuestas incluyen aplicaciones basadas en IA generativa, sistemas de procesamiento de datos y agentes autónomos, además de soluciones de software, videojuegos, servicios de alojamiento digital y portales web.

La ciberseguridad y la soberanía del dato constituyen el segundo gran ámbito tecnológico de la convocatoria. Una quinta parte de las iniciativas trabaja en soluciones relacionadas con la protección de infraestructuras críticas, la seguridad de la información o la detección de contenidos manipulados y «deepfakes».

El mapa tecnológico se completa con proyectos vinculados al internet de las cosas, la robótica y el procesamiento de datos en el borde de la red —edge computing—.

Tecnología aplicada al mar

El peso del sector marítimo en la economía viguesa también tiene reflejo en la selección. Un 20% de los proyectos desarrollará soluciones de inteligencia artificial y sensórica aplicables a actividades como la pesca, la acuicultura o las comunicaciones portuarias.

La automoción y la movilidad conectada constituyen otro de los grandes campos de trabajo de la primera promoción. También fueron seleccionadas iniciativas destinadas a digitalizar la actividad agrícola y a mejorar la prevención y detección de incendios forestales, una necesidad cada vez más relevante para el medio rural gallego.

La mayoría de las propuestas se encuentra en una fase inicial de desarrollo, aunque casi un tercio procede de empresas emergentes o proyectos que ya están formalmente constituidos. Para elegirlas, el comité valoró su carácter innovador, el grado de madurez y viabilidad, la alineación con los sectores tecnológicos de referencia y su capacidad para generar actividad económica y empleo.

Seis meses para llegar al mercado

Durante los seis meses de incubación, los participantes tendrán acceso a tutorización tecnológica personalizada, talleres prácticos y reuniones individuales con expertos. También podrán utilizar los laboratorios, equipamientos e infraestructuras especializadas de startTIC.

El programa aspira a acelerar el desarrollo y la validación de las iniciativas para facilitar su llegada al mercado y su aplicación en sectores estratégicos de la economía gallega.

StartTIC está promovida por el Consorcio de la Zona Franca de Vigo, la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía y el centro tecnológico Gradiant. La iniciativa busca reforzar el ecosistema digital del área, atraer y retener talento y conectar los proyectos tecnológicos con necesidades concretas de las empresas.

La incubadora presta especial atención a ámbitos emergentes como el 5G, la ciberseguridad y la defensa, pero también a la aplicación práctica de las nuevas tecnologías en sectores tradicionales. El propósito es que las ideas incubadas no se queden en el laboratorio, sino que terminen convertidas en productos, servicios y compañías capaces de competir en el mercado.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Unión Europea y está cofinanciado en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del programa destinado a impulsar infraestructuras de alta tecnología en sectores estratégicos.