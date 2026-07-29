La historia interminable... de Audasa: la deuda del Estado con la concesionaria de la AP-9 crece en 45.000 euros al día

Autopistas del Atlántico (Audasa), la concesionaria de la autopista AP-9, anotó unos ingresos de 108,18 millones de euros entre enero y junio, según las cifras remitidas por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Equivale a un crecimiento de algo más de 8 décimas y 920.000 euros más que en el mismo periodo del año pasado. Lo que medró por encima de estos valores, tanto en porcentaje como en importe, fue el saldo de compensación, que es la deuda del Estado con la concesionaria como resultado de los trabajos de ampliación del puente de Rande o la circunvalación de Santiago. A día de hoy esta factura pendiente acaricia los 380 millones de euros; se elevó en un 2,18% solo desde el pasado 31 de diciembre. Dicho de otro modo, el debe del erario público con Audasa avanza en unos 45.000 euros diarios.

Este saldo de compensación es una especie de hipoteca que se creó de mano del Real Decreto 1733/2011. Como quiera que la compañía asumió los pagos de aquellas actuaciones en la AP-9 —no se pospusieron las ampliaciones pese a que España coqueteó con la quiebra (o default)—, se creó un esquema financiero para abonarle todos los importes. El problema es que esta cuenta devenga un interés del 8% anual y es el que habilita a la concesionaria a subir los peajes en un 1% adicional cada 1 de enero (hasta 2038, veinte años después de abrir los nuevos carriles de Rande). El Consejo de Ministros abordó la posibilidad de pagar de una tacada esta hipoteca en el año 2022, lo que habría permitido anular ese incremento extra de las tarifas y evitar que, como el propio Gobierno estima, acumule un pasivo con Audasa superior a los 1.100 millones en 2048, a fin de concesión. Fue rechazada.

Como es habitual en cada balance periódico de Audasa —a excepción de la etapa pandémica, por la que reclamó al Gobierno una indemnización de más de 46 millones de euros, tumbada por el Supremo—, las cifras son positivas. En el primer semestre cosechó un beneficio neto de 46 millones de euros: más del 42% de sus ingresos se convirtieron en ganancias limpias.

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En lo relativo a la actividad en la autopista, el tráfico en la AP-9 registró 61 millones de viajes con un ticket medio de 3,01 euros por desplazamiento en el segmento de turismos. La Intensidad Media Diaria (IMD) total subió a 26.833 vehículos, un 3,15% más en comparación con los 26.014 del primer semestre de 2025, mientras que la IMD de peaje aumentó un 2,81% hasta alcanzar los 23.709 vehículos. La empresa mantiene un contencioso con la Administración General del Estado tras interponer un recurso ante el Tribunal Supremo para reclamar el cobro del 50% de los peajes en sombra de las anualidades 2020 a 2024 más intereses, resumió Europa Press.