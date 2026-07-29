Urbanismo
Cambio clave para agilizar la concesión de licencias de obra en Vigo: se elimina un farragoso trámite
Aprobada una exención por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la mayor parte del término municipal
Conseguir una licencia de obra para un proyecto en cualquier administración requiere, en muchos casos, armarse de paciencia y preparar al detalle toda la documentación, algo que no siempre es sinónimo de éxito. Entidades locales como el Concello de Vigo deben analizar cada año decenas de solicitudes para actuaciones urbanísticas de todo tipo y, en la mayoría de casos, lograr autorizaciones de otros organismos, un paso que puede dilatar semanas o meses el trámite de particulares o empresas.
Algo, sin embargo, puede cambiar a partir de esta semana. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), organismo público encargado de velar para que se cumplan las normas de aviación civil en el conjunto de la actividad aeronáutica de España, acaba de aprobar una exención en prácticamente todo el término municipal de Vigo, con excepción de las zonas más próximas al aeropuerto de Peinador, que permite evitar, bajo condiciones concretas, la solicitud del acuerdo previo de AESA para ejecutar construcciones, instalaciones o plantaciones.
Tras un minucioso estudio técnico que ha llevado a cabo en el marco de un plan integral en todo el Estado para reducir la carga burocrática en localidades afectadas por servidumbres aeronáuticas, la AESA ha decidido dar luz verde a la exención en Vigo, algo formalizado con la publicación de la resolución esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La principal condición para evitar tener que solicitar la autorización previa de AESA es que la altura máxima de las edificaciones proyectadas no exceda de 45 metros, aunque esto será efectivo para aquellas instalaciones que, «por su naturaleza, puedan puedan suponer un riesgo para la seguridad aérea», señalan desde la agencia, como focos de atracción de fauna, instalaciones que generen humos o polvo o aquellas susceptibles de producir deslumbramientos.
«La exención supone un beneficio directo para la ciudadanía, al eliminar trámites en los casos donde no existe afección a la seguridad aérea», destaca la AESA sobre la resolución emitida. La exención será válida hasta que se actualicen las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Vigo. Las actuales se definieron en 1986.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
- La Guardia Civil asume la investigación por el presunto envenenamiento en el crucero de Disney que hizo escala en Vigo
- El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
- «Cuelga y llama tú»: el mantra policial que puede evitar que te vacíen la cuenta bancaria
- El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo
- Un cable en mal estado en las fiestas de Praia América provoca ligeros daños en un grupo de quinceañeros
- Los sintecho también se instalan en la nueva estación de bus de Vigo
- ¿Nuevo plan de futuro para dos «tesoros» de Vigo? Abanca retira del mercado su parte en los terrenos de Alfageme y La Artística