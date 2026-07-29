El BNG de Vigo no ve prioritaria una nueva presa: «Antes é necesario optimizar os recursos existentes»

El BNG de Vigo ve necesario abrir un debate sobre la gestión de los recursos actuales para el ciclo del agua antes de plantear la construcción de una nueva presa aguas arriba de la de Eiras, como plantea el alcalde vigués, Abel Caballero. «É necesario optimizar os recursos existentes», sostiene el portavoz nacionalista en el Concello, Xabier P. Igrexas.

En este sentido, la principal reivindicación de su grupo pasa por que Concello y Xunta impulsen, en colaboración con los concellos del área, un plan metropolitano de gestión del ciclo del agua, con el objetivo de afrontar con criterios de sostenibilidad y cooperación institucional los desafíos derivados de la emergencia climática.

«A auga é un ben esencial, imprescindíbel, pero tamén un recurso escaso que require unha xestión racional e responsábel», expone Igrexas, criticando también las «falsas solucións e permanentes improvisacións» de Caballero. Así, proponen realizar una auditoría completa de la red de agua municipal para reducir las pérdidas, «porque estamos falando de milleiros de litros que se perden baixo as rúas por falta de investimento e mantemento».

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Los nacionalistas también reclaman que se deje de usar agua apta para consumo humano en la limpieza viaria. Otras propuestas pasan por elaborar planes de ahorro, reforzar la colaboración con comunidades y traídas vecinales o impulsar medidas de hidroeficiencia en los polígonos industriales.