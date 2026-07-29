El Banco de Alimentos de Vigo supera las 20.000 personas atendidas tras repartir 665 toneladas en seis meses

La Fundación Provincial Banco de Alimentos repartió 664.843 kilos de comida durante los seis primeros meses de 2026, un periodo en el que incorporó seis nuevas entidades benéficas y elevó por encima de las 20.000 personas el número de beneficiarios atendidos en la provincia de Pontevedra.

Entre los colectivos que comenzaron a recibir ayuda figuran la Asociación Mos Axuda y el comedor social La Sal de la Tierra, en Vigo. También se sumaron el Centro de Educación Infantil de Gondomar, la Fundación Aldaba, la Asociación Rexurdir Provincial de Pontevedra y la Asociación Gallega San Francisco —Agasfra—.

La ampliación de la red coincide con la adaptación de la entidad a la nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, en vigor desde el pasado mes de abril. La fundación lleva meses trabajando en la mejora de su plataforma Plan B, creada por la Federación Española de Bancos de Alimentos para facilitar la gestión de los excedentes procedentes de empresas de distribución y alimentación.

Durante los primeros meses del año, el Banco de Alimentos logró recuperar 115.902 kilos de mermas, principalmente productos frescos que habían dejado de ser comercializables, pero que continuaban siendo aptos para el consumo humano. La mercancía fue distribuida entre las familias vulnerables a través de las asociaciones acreditadas.

Una experiencia piloto con Froiz

El siguiente paso llegará, previsiblemente, en septiembre. La fundación ultima una experiencia piloto con Distribuciones Froiz para gestionar los excedentes generados en más de sesenta supermercados repartidos por toda la provincia.

El sistema permitirá retirar semanalmente alimentos que ya no pueden ponerse a la venta, aunque conservan todas las garantías para su consumo. El objetivo es que esos productos lleguen en cuestión de horas a las entidades sociales y evitar que terminen convertidos en residuos.