Audasa engorda su hucha: sus beneficios netos suben a 45,9 millones, un 3,1% más, con 61 millones de viajes
La AP-9 registró en el primer semestre de 2026 un tráfico medio diario de 26.833 vehículos, un 3,15% más que en el mismo período del año anterior
El volumen de negocio de la concesionaria se eleva a los 108 millones, un 0,86% más
Audasa sigue engordando sus cuentas. Según las cuentas remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la concesionaria de la AP-9 alcanzó un volumen de negocio de 108 millones de euros en el primer semestre de 2026, un +0,86%, y un beneficio neto de 45,9 millones, un 3,1% más que hace un año.
El tráfico en la AP-9 registró 61 millones de viajes con un ticket medio de 3,01 euros por desplazamiento en el segmento de turismos. La Intensidad Media Diaria (IMD) total subió a 26.833 vehículos, un 3,15% más en comparación con los 26.014 del primer semestre de 2025, mientras que la IMD de peaje aumentó un 2,81% hasta alcanzar los 23.709 vehículos.
Del volumen de negocio, 106 millones corresponden a peajes y el resto a ingresos por áreas de servicio. El 81% de los conductores han abonado su servicio con el sistema de telepeaje (Vía-T), frente al 4,2% que han optado por el pago en efectivo.
Los usuarios de la AP-9 obtuvieron un ahorro acumulado de 43,8 millones de euros: 31,7 a través de las bonificaciones del Ministerio de Transportes; 5,5 millones en los descuentos comerciales del 25% aplicados directamente por la propia compañía; y 6,6 millones a peajes en sombra.
La empresa mantiene un contencioso con la Administración General del Estado tras interponer un recurso ante el Tribunal Supremo para reclamar el cobro del 50% de los peajes en sombra de las anualidades 2020 a 2024 más intereses.
En materia financiera, la compañía refinanció 66,8 millones de euros en obligaciones con vencimiento a 2036 y reestructuró préstamos bancarios a través de operaciones bilaterales hasta 2033.
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