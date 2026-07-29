África González recoge el Premio Wonenburger y reclama más financiación para la ciencia

La catedrática de Inmunología de la Universidade de Vigo África González Fernández recogió este miércoles el Premio María Josefa Wonenburger Planells 2025 con una reivindicación clara: más igualdad, más oportunidades para las científicas y un mayor compromiso público y privado con la investigación.

«Financiamento público e privado para a investigación, para poder construír unha Galicia, unha España e un mundo mellor», reclamó durante el acto celebrado en la Cidade da Cultura de Santiago, en el que la doctora en Física por la USC Yolanda Prezado recibió el premio correspondiente a 2026.

González, reconocida por su trayectoria en los ámbitos de la inmunología y la nanomedicina, repasó su carrera profesional y personal, agradeció los apoyos recibidos y dedicó buena parte del galardón a su grupo de investigación en Inmunología, al que definió como «case unha familia».

La investigadora aseguró recibir el premio con «emoción, humildade e gratitude» y cerró su intervención con una frase de Marie Curie: «Nada na vida debe ser temido, só comprendido. Agora é o momento de comprender máis, para temer menos».

La ciencia como fuerza, memoria y resiliencia

La catedrática comenzó agradeciendo la distinción a la Unidad de Mujer y Ciencia de la Xunta y celebró los avances logrados en igualdad. Como ejemplo, destacó que dos mujeres se encuentren actualmente al frente de las universidades de Vigo y Santiago.

Tras reconocer «a sorte de dedicarme á inmunoloxía», comparó esta disciplina con la propia carrera científica.

«Precísase forza, memoria, adaptación, moita resiliencia e estar vixiantes de forma continua para captar financiamento. Tamén hai que saber agardar, cooperar e atopar o momento axeitado», señaló.

González recordó sus orígenes humildes y la atracción que sintió por una especialidad entonces todavía nueva. «Había que estudar moito. Iso foi o que me atraeu», explicó.

Su licenciatura en Medicina, la etapa posdoctoral junto al premio Nobel César Milstein y su incorporación a la Universidade de Vigo marcaron una trayectoria en la que puso en marcha, hace tres décadas, la única área de Inmunología existente entonces en las tres universidades gallegas.

También recordó su labor como divulgadora, especialmente durante la pandemia de la covid-19, cuando presidía la Sociedad Española de Inmunología.

Una investigación esperanzadora contra el cáncer de páncreas

Una parte relevante de su trabajo actual se centra en la investigación contra el cáncer, especialmente el de páncreas. Su equipo estudia una terapia secuencial dirigida inicialmente contra el denso estroma que rodea al tumor para facilitar después la llegada de los fármacos y de la inmunoterapia.

«O noso grupo pensa que unha terapia secuencial debe iniciarse afectando primeiro o estroma tan denso, para permitir posteriormente a chegada de fármacos e de inmunoterapia», explicó.

La científica calificó de esperanzadores los resultados obtenidos hasta el momento en modelos animales. Conseguir financiación, formar equipos, publicar, competir y mantener viva la curiosidad han sido, según recordó, algunos de los principales retos afrontados durante su carrera.

González reclamó que continúen abriéndose puertas para las nuevas generaciones y lanzó un mensaje dirigido especialmente a las más jóvenes: «Hai que dicirlles ás nenas e ás estudantes que a ciencia tamén lles pertence».