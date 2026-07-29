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Abel Caballero urge a la Xunta actuar en la estación de autobuses: «Está cochambrosa, casi peor que la vieja. No lo arreglan porque quieren que Vigo dé mala imagen»

El alcalde vigués insiste en que la competencia de atender a las personas sin hogar es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma

Carteles en la estación que prohíben el uso de los aseos.

Carteles en la estación que prohíben el uso de los aseos. / Pablo Hernández Gamarra

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Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

El mantenimiento de la estación de autobuses de Vigo ha vuelto a desatar un intenso cruce de declaraciones entre Concello de Vigo y Xunta, después de que FARO informase de que una decena de personas viven en el acceso peatonal a la terminal y de que aseos, pantallas y otras instalaciones no funcionan de manera adecuada. Por segundo día consecutivo, el alcalde vigués, Abel Caballero, arremete contra la gestión de la Xunta en el complejo, señalando además que están eludiendo sus responsabilidades para dañar la imagen de Vigo.

«Funciona casi peor que la vieja. La estación está cochambrosa, sucia y destartalada. Deben actuar porque da una imagen deplorable, pero lo que quieren es eso, dar una mala imagen y por eso no lo arreglan. Yo invito a cualquier vecino a que vea cómo está», señaló Caballero, que insistió también en que es la Xunta la que tiene las competencias para ofrecer una alternativa a las personas sin hogar que están en la terminal.

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«Siempre le echan las culpas a alguien, pero saben que tienen la competencia, nosotros tenemos un albergue porque la Xunta los abandona a su suerte y los queremos atender, pero el Gobierno da fondos a la Xunta para que cree un parque de viviendas para personas en situación de emergencia social severa», concluye el alcalde vigués.

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