Supermercados
'Vive Galicia' vuelve a servir en el plato la calidad y el sabor de los productos gallegos
La nueva edición de la campaña regional de Alcampo reúne una selección de 161 artículos elaborados por 60 proveedores locales
Por primera vez, Alcampo ha celebrado un acto de presentación de la nueva edición de 'Vive Galicia' en el hipermercado de Coia, en Vigo. Su elección no es casual, es el primer local que la compañía abrió en Galicia y que ha sido reformado recientemente gracias a una inversión que supera los nueve millones de euros. Esta nueva edición, la campaña regional reúne una selección de 161 productos elaborados por 60 proveedores locales a través de la que se pone en valor el sabor, la calidad y la diversidad de los artículos gallegos.
Hasta el 12 de agosto, los clientes podrán descubrir en las tiendas gallegas de Alcampo una amplia muestra de productos del mar, del campo y platos de los obradores gallegos. Ejemplo de ello son el bonito del norte, la nécora de la ría, quesos con denominación de origen, empanadas, conservas, mieles, vinos y muchas otras creaciones elaboradas en la comunidad.
Como broche final de la presentación, Bárbara Buenache —chef ejecutiva de Alcampo— realizó un showcooking de diferentes recetas junto a varios proveedores de Galicia. Los asistentes pudieron disfrutar de las elaboraciones en la posterior degustación.
El evento contó con la presencia de Juan Pablo Jiménez, director territorial de Alcampo en Galicia, Cantabria, País Vasco y Navarra; Francisco Pomares, director del Hipermercado Alcampo Vigo 1; Abel Caballero, alcalde de Vigo; y Martín Alemparte, director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, entre otras autoridades y representantes institucionales que se acercaron a conocer de primera mano la nueva propuesta.
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