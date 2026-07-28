La violenta banda del área de Vigo que encañonó al dueño de una vivienda para robarle dinero y joyas

Un reciente auto judicial de la Audiencia Provincial de Pontevedra revela el «muy sólido material probatorio», a ojos de los magistrados, existente en torno a la banda detenida en el verano de 2025 por la Guardia Civil de la Comandancia de Pontevedra en relación con un violento asalto, con arma de fuego de por medio, ocurrido en una vivienda de Ponteareas. En aquel atestado policial también se atribuyó a los arrestados la supuesta comisión de otro robo más en otro domicilio también con un cuantioso botín, en ese caso en O Rosal. Ahora, con la instrucción judicial ya finalizada y el escrito de Fiscalía con peticiones de entre cinco y casi siete años de prisión sobre la mesa para tres acusados, los jueces acaban de desestimar la petición de uno de los investigados de quedar en libertad provisional de forma previa al juicio.

La causa judicial se abrió por la presunta autoría de delitos de robo con violencia e intimidación en casa habitada con uso de instrumento peligroso, lesiones, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. En uno de los numerosos autos judiciales emitidos en el marco de esta investigación judicial llevada a cabo por la plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponteareas, se refiere que los hechos que finalmente protagonizaron esta instrucción consisten en el asalto violento ocurrido el 15 de febrero de 2025 en dicha localidad, uno de los asaltos que dio inicio a la investigación policial de la que se hizo cargo el Instituto Armado.

Arma de fuego

Dos hombres se presentaron en esa vivienda de Ponteareas, golpearon y encañonaron con un arma de fuego al morador, «para a continuación apoderarse de unos 7.500 euros, así como de una pulsera y joyas», mientras otro individuo en un vehículo ofrecía desde el exterior, desde la calle, apoyo y vigilancia. Las evidencias encontradas en las entradas y registros domiciliarias practicadas tras las detenciones, las geolocalizaciones, el visionado de las cámaras o las comunicaciones halladas en el teléfono móvil que se le cayó a uno de los atracadores en el domicilio objeto del asalto son algunos de los indicios que dan forma a este procedimiento.

Una de las estrategias de las defensas ha consistido en tratar de demostrar que el objetivo de los investigados cuando acudieron a dicha vivienda fue adquirir sustancias estupefacientes. La Audiencia, en una de las resoluciones emitidas a raíz de los recursos de apelación formalizados en este asunto, afirmaba que no existían indicios claros de cuál pudiera haber sido el objetivo inicial de la visita a la casa.

«Pudo ser la compra de droga como se dice, un ajuste de cuentas de negocios anteriores o cualquiera que podamos imaginar, pero de lo que sí existen indicios suficientes es de la intimidación, del uso de arma u objeto peligroso y de la sustracción de determinados bienes y una cantidad de dinero», razonaban los magistrados, señalando en dicha contestación a la apelación formalizada por uno de los presuntos ladrones que las evidencias recabadas no se resienten «por el resultado negativo de los informes lofoscópicos y de ADN».

Las detenciones

La operación policial llevada a cabo por la Guardia Civil se desarrolló en dos fases. En la primera se realizaron las primeras detenciones en viviendas de Tomiño y A Cañiza. Durante los registros domiciliarios, los agentes se incautaron de tres armas de fuego cortas, una escopeta de cañones paralelos, walkie-talkies, chalecos reflectantes simulando los de la Agencia Tributaria y Guardia Civil, documentación falsificada, numerosos teléfonos móviles, dinero en efectivo y una importante cantidad de droga: 761 gramos de hachís, 1.200 gramos de marihuana, 3,3 gramos de cocaína y básculas de precisión.

La investigación no acabó ahí ya que posteriormente se practicó un nuevo arresto. Uno de los presuntos ladrones huyó, pero los efectivos policiales consiguieron capturarle cuando se encontraba oculto en un inmueble de Ourense, requisándole un reloj producto de uno de los robos. Tres de los detenidos, los que irán a juicio, fueron enviados a prisión provisional por la gravedad de los hechos, la severidad de la pena de prisión que se les podría imponer y por los riesgos de fuga y de reiteración delictiva. «No se puede descartar», razonaron los jueces, «que puedan intentar realizar hechos similares a los investigados o atentar contra la víctima del presente procedimiento».