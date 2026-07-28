Vigo refuerza la vigilancia de los montes con drones dotados de inteligencia artificial ante el riesgo de incendios

Vigo ha reforzado el dispositivo de prevención y vigilancia de incendios forestales coincidiendo con el periodo de mayor riesgo del verano. El operativo combina patrullas de la Policía Local, vehículos adaptados para acceder a los montes y drones equipados con inteligencia artificial capaces de vigilar amplias superficies forestales e incluso alcanzar zonas limítrofes de municipios como Baiona, Redondela o Nigrán.

El Concello informa de que todos los medios técnicos permanecen operativos de forma permanente y que los agentes encargados de su manejo reciben formación específica para las labores de vigilancia aérea y seguridad. Además, el gobierno local estudia incorporar nuevos equipos para reforzar este sistema.

El despliegue se adapta al nivel de riesgo diario de incendios forestales (IRDI). Cuando el índice es moderado o alto, el dron trabaja junto a una patrulla de la Policía Local. Si el riesgo pasa a ser muy alto o extremo, el operativo incorpora una patrulla fija y una segunda destinada a recorrer las zonas forestales. En caso de detectarse conatos de origen intencionado, el dispositivo se amplía con tres patrullas diarias y vigilancia nocturna.

Durante los fines de semana también se destinan dos patrullas al control de las áreas recreativas de los parques forestales para supervisar el uso de los asadores autorizados. Según el Concello, hasta el momento no se ha producido ninguna detención al no haberse detectado intentos de provocar incendios.

La coordinación entre los distintos servicios municipales se reforzó este martes en una reunión presidida por el alcalde y en la que participaron las áreas de Seguridad, Fomento, Medio Ambiente, Urbanismo y Parques y Jardines, entre otras. En el encuentro se acordó extremar la vigilancia y mantener localizables las 24 horas a los técnicos de los departamentos implicados para facilitar una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

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Casi 3,8 millones destinados a prevención

El Concello cifra en 3,75 millones de euros la inversión destinada a actuaciones preventivas. La principal partida, de 1,77 millones, corresponde a la red secundaria de gestión de biomasa, que incluye la actualización del plan municipal de prevención de incendios, campañas informativas, inspecciones de parcelas, notificaciones a propietarios y trabajos de limpieza subsidiaria. Desde 2021 se han desbrozado 145,3 hectáreas repartidas en 2.564 parcelas.