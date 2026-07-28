Vigo se consolida entre las ciudades urbanas de España con un ecosistema más propicio para innovar: destaca en captación de inversiones y en generación de empleo tecnológico

Vigo y su entorno han sido históricamente un referente a nivel industrial. La actividad pesquera, el naval o la automoción son sectores con un gran arraigo en la ciudad olívica y su área metropolitana, actividades que han sabido hacer una transición hacia la nueva economía y a la que administraciones como el Consorcio de la Zona Franca de Vigo quieren sumar iniciativas como la futura fábrica de semiconductores fotónicos en el Parque Tecnológico y Logístico o el «hub» tecnológico de López Mora, donde está proyectado el centro tecnológico de seguridad y defensa de Indra.

Ambas iniciativas son solo algunos ejemplos de la apuesta por la innovación, como sucede también con sectores como el aeroespacial, que está permitiendo situar a Vigo como un auténtico referente en este campo, algo que constata el último informe elaborado por la Fundación Cotec, una organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social.

Con un registro de 6,85 puntos, Vigo y su área se sitúan como la séptima región de España con un ecosistema más propicio para innovar, un resultado al que los autores del estudio llegan tras analizar hasta 16 indicadores agrupados en cinco grandes ejes (inversión, empresa, investigación, educación, empleo y tecnología) y que solo es superado por el potencial que demuestran grandes áreas metropolitanas como las de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao y Pamplona, todas con una población mayor que Vigo.

El potencial que exhibe Vigo en esta economía emergente se sustenta, según el informe, especialmente en la capacidad de ser un imán para atraer inversiones, tanto de fondos europeos como estatales, destinadas a actividades de I+D+i, un apartado en el que solo Pamplona se sitúa por encima, pero también en la capacidad para traducir todos esos proyectos innovadores en la generación de empleo de calidad relacionado con ámbitos tecnológicos.

Índice local de innovación / Hugo Barreiro

Así, según los datos de afiliaciones a la Seguridad Social, hay algo ya algo más de 19.000 cotizantes en puestos de trabajo de estas características, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años. Según el trabajo realizado por Cotec, únicamente Madrid, Barcelona, Donostia y Zaragoza presentan una proporción más elevada de trabajadores en función de la población que el área viguesa.

Por otro lado, la investigación es otro de los pilares fundamentales para tejer un ecosistema propicio para la innovación y, en este campo, el papel que juega la Universidad de Vigo es vital, generando proyectos, artículos científicos que reciben financiación comunitaria, pero también solicitando patentes por encima de la media española.

El estudio que ha permitido confeccionar este índice local de innovación se centra también en el apartado educativo, en el que Vigo destaca especialmente en la cifra de egresados que consiguen realizar con éxito su doctorado, pese a que el número de graduados que salen de la UVigo está por debajo de la media del conjunto del Estado, añade también el informe.

El mayor margen de mejora, por su parte, está en el eje de empresas, con una puntuación del 5,65 que, pese a estar por encima de la media, deja a Vigo en el puesto 17 en este apartado en el ranking estatal. Es de esperar, con todo, que el área viguesa evolucione al registrar una buena puntuación en el apartado de startups emergentes, beneficiándose de proyectos de apoyo como las incubadoras de empresas.

Todo el trabajo realizado ha permitido a Vigo, según la Fundación Cotec, colocarse en el escalón de regiones urbanas «consolidadas» en materia de innovación, que conforman 24 áreas españolas, «combinando altos niveles de recursos y resultados».