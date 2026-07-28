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«En vez de ir de botellón, se van a pescar»

La pesca recreativa vive un buen momento entre los más jóvenes, según explica Josué Rodríguez, dueño de El Bicho Bouzas Pesca Deportiva

Algunos de los productos de pesca que ofrece Josué en su tienda

Algunos de los productos de pesca que ofrece Josué en su tienda / Lucas Aguiar

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Lucas Aguiar

A pesar de que la demanda varía en función de la especie, de la época del año y de las condiciones del mar, Josué Rodríguez, dueño de El Bicho Bouzas asegura que «la demanda de cebos y señuelos se mantiene alta, sobretodo por los jóvenes», convencido de que la pesca se ha convertido en una alternativa al uso excesivo de móviles y tablets. A su juicio, es una afición que «no requiere tampoco mucha inversión», lo que la hace accesible para muchas familias y para quienes quieren iniciarse en este deporte. 

Rodríguez también destaca el cambio que aprecia en el tiempo libre de muchos adolescentes. «En vez de ir de botellón, los chavales se van a pescar», señala, subrayando que cada vez es más habitual ver a grupos de jóvenes en puertos y espigones disfrutando de una actividad al aire libre que combina deporte, naturaleza y convivencia.

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