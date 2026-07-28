Atención ciudadana
El teléfono 010 del Concello de Vigo prestó más de 75.000 servicios en el primer semestre del año
Es totalmente gratuito y permite resolver cualquier duda sobre gestiones municipales
El teléfono de atención al ciudadano del que dispone el Concello de Vigo, el 010, prestó en el primer semestre del año más de 75.000 servicios, según el balance que ha hecho público este martes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, poniendo en valor la gratuidad del mismo desde hace dos años.
Al marcar este número, se puede obtener información sobre los diferentes trámites municipales, como el padrón, el censo, cuestiones relacionadas con el pago de impuestos, la celebración de eventos o la participación en los cursos formativos que organice el Concello. Las campañas que generaron una mayor actividad entre enero y junio fueron las relacionadas con la solicitud de las becas del programa Vigo en Inglés, los cursos de primeros auxilios o de voluntariado y la inscripción en las rutas a pie que organiza el consistorio.
- Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
- La Guardia Civil asume la investigación por el presunto envenenamiento en el crucero de Disney que hizo escala en Vigo
- El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
- «Cuelga y llama tú»: el mantra policial que puede evitar que te vacíen la cuenta bancaria
- ¿Nuevo plan de futuro para dos «tesoros» de Vigo? Abanca retira del mercado su parte en los terrenos de Alfageme y La Artística
- El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios
- Las zonas de bajas emisiones de Vigo, listas para su entrada en vigor: unos 60.000 vehículos se verán afectados en la primera fase
- Un espectáculo para disfrutar y cuidar del mar: Atlántida leva anclas en Bouzas y comienza su travesía