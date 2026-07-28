El teléfono 010 del Concello de Vigo prestó más de 75.000 servicios en el primer semestre del año

El teléfono de atención al ciudadano del que dispone el Concello de Vigo, el 010, prestó en el primer semestre del año más de 75.000 servicios, según el balance que ha hecho público este martes el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, poniendo en valor la gratuidad del mismo desde hace dos años.

Al marcar este número, se puede obtener información sobre los diferentes trámites municipales, como el padrón, el censo, cuestiones relacionadas con el pago de impuestos, la celebración de eventos o la participación en los cursos formativos que organice el Concello. Las campañas que generaron una mayor actividad entre enero y junio fueron las relacionadas con la solicitud de las becas del programa Vigo en Inglés, los cursos de primeros auxilios o de voluntariado y la inscripción en las rutas a pie que organiza el consistorio.