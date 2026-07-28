La Sareb retoma el proyecto para construir 14 pisos de lujo en pleno centro de Vigo y recuperar un histórico edificio: estos son los plazos

Muchas calles de Vigo tienen heridas todavía pendientes de cerrar provocadas por el abandono de inmuebles, una situación a la que no ayudó nada la brutal crisis económica de 2008 y el estado de shock en el que cayó el sector de la construcción. Poco a poco, el escenario ha mejorado, pero las secuelas continúan, como en la céntrica rúa Colón, donde se trabaja para conseguir un cambio radical a corto plazo en el edificio situado en el número 30, propiedad desde 2013 de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) tras hacerse con él en una subasta tras entrar en liquidación la sociedad que lo poseía.

Se trata de un inmueble histórico diseñado por Jenaro de la Fuente Álvarez y que dará paso a un bloque residencial de 14 viviendas de alta gama, con espacios también para oficinas y un local comercial en el bajo. La Sareb canaliza la promoción a través de su promotora Arqura Homes, encargándose de la comercialización otro de los tentáculos del «banco malo» como es la inmobiliaria Aelca, que abría hace unas semanas la comercialización de los pisos, con precios que parten de los 680.000 euros y que puedan alcanzar los 925.000, según se refleja en los detalles de la promoción en la web de Aelca y en las principales plataformas inmobiliarias.

Tras varios años con el proyecto en cartera y después de que no se consiguiese poner en marcha las obras a principios de 2023, la intención de los promotores, según han confirmado a este periódico, es poder comenzar los trabajos a finales de este año, con la previsión de que se prolonguen durante un plazo de 18 meses, por lo que estarían finalizadas a mediados de 2028. Una vez finiquitada la obra, la intención es entregar las viviendas a los clientes que se hagan con ellas en el último trimestre de 2028, confirman fuentes de Aelca.

Recreación del edificio tras las obras proyectadas. / Fdv

Bajo el nombre de «Afaro Vigo», los promotores citan entre los atractivos de los pisos de 3 o 4 habitaciones, con las superficies construidas de los inmuebles en una horquilla comprendida entre los 180 y los 259 metros cuadrados. «Ofrecemos espacios amplios y luminosos, una ubicación privilegiada y zonas comunes con gimnasio equipado, spa o sauna», destacan desde la promotora. Asimismo, aseguran que cohabitarán tras la reforma «la belleza de un edificio clásico y la moderna edificación, combinando la arquitectura tradicional con la eficiencia y el diseño moderno que ofrece la obra nueva».

La elección del nombre de la promoción no parece casualidad si se analiza el pasado del edificio de Colón, que unido al del número 28 albergó la sede de FARO hasta 1972, año en el que se produjo la mudanza a las actuales instalaciones ubicadas en Chapela de gran parte del equipo de trabajadores.

Pisos más caros

La apuesta por la construcción de pisos de alta gama no es una novedad en Vigo, donde cada vez es más habitual encontrar anuncios de vivienda cuyo precio de salida está por encima de los 500.000 euros. Un rápido vistazo al portal Idealista, donde se puede encontrar la práctica totalidad de las opciones para hacerse con un inmueble residencial en propiedad, refleja que ya se pide más de medio millón de euros por el 16% de los pisos que se anuncian.

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No muy lejos de la promoción de la rúa Colón, está en marcha también en Marqués de Valladares 23 una ambiciosa rehabilitación del inmueble para dotarlo de 38 pisos de lujo de entre 1 y 4 dormitorios, mientras que otros promotores también trabajan para conseguir la licencia municipal para llevar adelante una reforma integral en Doutor Cadaval para poner en el mercado otros cuatro pisos de alta gama.