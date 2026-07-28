O Marisquiño ya se deja notar en Samil

Las primeras piezas del festival ya son una realidad en la playa de Samil. A pesar de que aún quedan dos semanas para que comience el festival, los operarios ya han empezado a montar los escenarios que daran vida a una nueva edición de O Marisquiño, una imagen de la cuenta atrás para la gran cita de la cultura urbana en Vigo.

Estos días, las labores se centrarán en la instalación de plataformas e infraestructuras principales, un proceso que se prolongará durante las próximas jornadas hasta completar el recinto. Posteriormente se incorporarán las zonas destinadas a las competiciones, la restauración, los servicios y el resto de espacios que conforman el festival.

La transformación del entorno será progresiva y cada jornada permitirá apreciar nuevos avances. A medida que se acerque la fecha de inauguración, Samil irá adquiriendo el aspecto característico de O Marisquiño, que volverá a reunir en la ciudad a deportistas, artistas y miles de visitantes los próximos días 6, 7, 8 y 9 de agosto.