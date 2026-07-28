La nueva grada de Gol empieza a «taparse»: arranca el izado de la estructura que sostendrá la cubierta

La construcción de la nueva grada de Gol del estadio de Balaídos continúa avanzando a un gran ritmo, acelerando incluso los plazos anunciados hace unas semanas por el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Los operarios de la empresa Copasa, adjudicataria de la obra, iniciaron este martes con la ayuda de una grúa de grandes dimensiones, tras varios días montando la malla con barras y bolas metálicas, el izado de esta estructura que servirá como soporte de la futura cubierta que dará cobijo a los más de 7.000 espectadores que podrán acceder al nuevo graderío, un hito que se espera para principios de 2027.

Se da así un paso de gigante para colmar las expectativas del celtismo, deseoso de poder disfrutar de su equipo con Balaídos al completo, algo que no sucede desde febrero de 2025, momento en que tuvo lugar la despedida de la vieja grada de Gol en un partido contra Osasuna. Desde entonces, el nuevo graderío ha ido asomando poco a poco, primero con las cimentaciones y la instalación de los pilares y, posteriormente, con la estructura donde se ubicarán los aficionados. Esta se ha ido levantando cumpliendo el cronograma previsto al inicio de los trabajos, que buscaban que el Celta tuviese la grada a disposición tras las navidades de 2026.

En paralelo, con el objetivo de hacer hueco al mayor número de gente posible desde el inicio de Liga, previsto para el domingo 16 de agosto, el Concello ha conseguido que se habiliten las primeras filas de la nueva grada, en las que ya están instalados los asientos, para poder ubicar durante la primera parte del campeonato liguero y la fase de grupos de la Europa League a cerca de 800 espectadores, cifra que prácticamente duplica la de la grada provisional que funcionó durante la pasada temporada.

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Los trabajos en Balaídos no se ciñen a la grada de Gol, ya que Aqualia también tiene en marcha la obra de traslado de los colectores en la explanada de Tribuna, una obra imprescindible para la ampliación, a continuación, de la grada de Tribuna. El objetivo de estas actuaciones es elevar el aforo de Balaídos por encima de los 40.000 espectadores para que la FIFA confirme a Vigo como una de las sedes españolas del Mundial 2030. En este sentido, está prevista en otoño una visita de técnicos del órgano federativo para evaluar la candidatura olívica, que debería ser ratificada, como muy tarde, a principios de 2027.