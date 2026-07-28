El Instituto Alexandre Bóveda de Vigo refuerza su personal docente tras las protestas del claustro

Las reivindicaciones del claustro del IES Alexandre Bóveda de Vigo finalmente han dado resultado. La directiva y el profesorado del centro había denunciado públicamente la «insuficiente» dotación que recibía la escuela por parte de la Consellería de Educación de cara al próximo curso 2026/2027. La directora del instituto, Judit Alonso, criticaba el «sistema injusto», a la vez que advertía que esta falta de docentes tendría consecuencias negativas en la calidad de la enseñanza.

Después de enviar formalmente escritos a la Xunta de Galicia, en los que aprovechó para protestar sobre la amortización de una plaza en el departamento de Biología y Geología sin previo aviso ni explicaciones, el organismo autonómico ha rectificado el diseño de la plantilla docente.

Consiste en el refuerzo del equipo del instituto vigués, al que se suman un nuevo profesor y un orientador más de lo inicialmente previsto. Así se lo ha comunicado César Pérez, director territorial de Educación, Ciencia, Universidades y FP en Pontevedra, a Judit Alonso en una reunión celebrada este martes 28 de julio.

67 profesionales

A estas dos nuevas plazas se suma una más de profesor conseguida recientemente, por lo que el nuevo curso tendrá tres profesionales más que el anterior. De esta forma, el centro queda compuesto por 67 expertos en atención educativa —entre profesores y orientadores—para las próximas promociones.

«A asignación de docentes é un proceso vivo no que o departamento educativo da Xunta analiza centro a centro as necesidades de cada grupo de alumnos e se vai determinando o número de profesionais necesarios. Esta dinámica desenvólvese ao longo de todo o verán e revísase sempre que é preciso», argumentan desde el Gobierno autonómico.