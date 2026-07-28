Granada logra el vuelo a Londres con Wizz Air que Vigo todavía persigue: costará 280.000 euros anuales que pagará la Diputación

Quien paga los vuelos se los lleva. La carrera de administraciones y empresas de toda España por lograr mejorar su conectividad aérea suma un nuevo capítulo que aboga al aeropuerto de Vigo a un «descenso de categoría» en lo que a oferta se refiere. Y lo hace además en uno de los «fichajes» a los que aspiraba para este mismo año. La Diputación de Granada ha sellado con Wizz Air un nuevo convenio para recuperar los vuelos a Londres desde el 27 de octubre con dos frecuencias semanales entre el aeropuerto de Luton y el Federico García Lorca. La misma ruta, las mismas frecuencias y la misma aerolínea para las que se solicitaron permisos para Peinador pero con una diferencia: allí hubo acuerdo para pagarla y aquí no.

El gobierno povincial, presidido por el PP, lanzó en mayo un ambicioso plan de 2,6 millones de euros anuales siguiendo el mismo modelo por el que abogan los ayuntamientos de Vigo y A Coruña, pero que sus homólogos de Pontevedra y la Xunta de Galicia rechazan. Un convenio de promoción turística para que las aerolíneas realizan acciones de marketing, pero incluyendo en los pliegos un número mínimo de frecuencias, plazas y otras condiciones. Las dos administraciones gallegas abogan por limitarlo a la «promoción en destino», sin exigir los vuelos.

La ruta entre Granada se incluía dentro de las solicitudes de slots en el aeropuerto londinense adelantadas en exlusiva por FARO el 7 de junio. Aunque en ella se reservaban 66 vuelos para la temporada invernal, finalmente tendrá una frecuencia semanal menos, operando los martes y sábados. Ésta era la propuesta presentada para Peinador por la misma aerolínea ante el Airport Coordination Limited (ACL) que gestiona los derechos de vuelo para aterrizar y despegar en las principales terminales del Reino Unido e Irlanda.

Peticiones de slots para el aeropuerto de Londres-Luton entre las que se incluye Vigo / ACL

En total, 21.032 plazas para que la capital nazarí añada una ruta internacional más a las de París y Ámsterdam que ya funcionan en la actualidad. Este otoño también estrenará una a Oporto gracias a un convenio similar impulsado por el Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo. Las ayudas que plantea la Diputación de Pontevedra se limitarían solamente al primer ejercicio con un máximo de 100.000 euros por ruta.

Coste inferior al de un concierto de Castrelos

Su coste total no alcanzará los 1,2 millones de eursos hasta 2030, siendo variable con un tope de 350.000 euros en el primer ejercicio que se irán reduciendo a 297.500 euros el segundo, 252.875 entre 2028 y 2029 y 214.943 euros para su liquidación. Entre los nuevos contratos lanzados esta primavera están los adjudicados a Vueling para Bilbao y Valencia, anhelados también por A Coruña y Vigo. En comparación, el concierto de Viva Suecia del 14 de agosto en Castrelos costará 459.800 euros.

Estas iniciativas «para mejorar la accesibilidad del destino y reforzar su posicionamiento en mercados emisores prioritarios» buscan compensar una situación similar a la de Peinador con Oporto. En su caso es la cercanía al aeropuerto de Málaga la que, si bien le proporciona más visitantes y conectividad, priva de rutas directas. En la terminal de la Costa del Sol hay 169 destinos a 41 países, registrando el pasado año 26,76 millones de pasajeros. En el aeropuerto de Sá Carneiro hay 133 en 31 estados distintos y este año apunta a los 18 millones de usuarios.