El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo

Vigo resta un mirador para el eclipse solar del próximo 12 de agosto. El Gobierno publica un listado con 29 puntos de exclusión en Galicia establecidos por el dispositivo de seguridad del eclipse. Se trata de zonas que no cumplen requisitos de seguridad, movilidad y accesos, entre otras cuestiones, y es la Xunta la que remite a la Delegación del Gobierno la información, tras recibirla de los ayuntamientos.

Este listado descarta el popular Monte da Guía en Vigo como mirador para disfrutar del fenómeno astronómico, pero no es el único lugar emblemático que se queda fuera. La Torre de Hércules en A Coruña, Monte Pindo en Carnota, Fuciño do Porco en O Vicedo o la Fervenza do Toxa en Silleda son algunos de los 29 lugares en los que no se permitirá reuniones durante esa jornada.

Del lado contrario, por el momento son 85 puntos de observación los reconocidos por la Xunta e integrados en la planificación nacional de la Secretaría de Estado de Seguridad, que se incrementarán a lo largo de estos días tras ser analizados.

Tras una reunión este martes con las fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, representantes del Ministerio de Transportes, la DGT y Aemet, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha destacado que es «imprescindible» respetar los puntos de exclusión.

El Listado

Por el momento son 29: ocho en A Coruña, 17 en Lugo, uno en Ourense y tres en Pontevedra. En la provincia de A Coruña, además de Torre de Hércules, están incluidos como punto de exclusión las islas de San Pedro, Pedrido (Bergondo), Monte Pindo, mirador de Cabana, A Berberecheira y la playa de Carnota (en Carnota) y las furnas de Oleiros.

En cuanto a Lugo, figuran en la lista de exclusión el castillo de Castro de Ouro en Alfoz, A Anguieira, Monte Comado, Monte Cornería, Monte Pebanor y Santo Estevo do Ermo (en Barreiros), la explanada del Parque dos Condes en Monforte, los miradores de Tixoso, As Laxes y Moreiras, el puente Río Sor y el de O Porto, así como Fuciño do Porco (en O Vicedo), una zona próxima a la ermita de San Marcos en Sarria y los acantilados de Papel, Punta da Mansa y Faro Roncadoiro (en Xove).

También quedan excluidos la pista de montaña en mirador de San Martín en A Rúa (Ourense), Xestoso y la Fervenza do Toxa en Silleda (Pontevedra) y el Monte da Guía en Vigo.

Tras el encuentro, Blanco ha resaltado que el Gobierno intensifica el dispositivo de coordinación para garantizar un eclipse seguro en Galicia.

Los puntos reconocidos para la observación se distribuyen por provincias de la siguiente manera: 33 en A Coruña, 31 en Lugo, 15 en Pontevedra y seis en Ourense.

La Delegación del Gobierno precisa que corresponde a los ayuntamientos identificar los puntos para que posteriormente la Xunta los revise y los comunique con el fin de trasladar la documentación a la Secretaría de Estado de Seguridad.

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Los esfuerzos se están centrando, indica, en la gestión de concentraciones de personas, la movilidad y el tráfico, el riesgo de incendios, las posibles limitaciones de cobertura móvil y la atención adecuada a visitantes nacionales e internacionales.