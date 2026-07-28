Excarcelan a un conductor tras salirse de la carretera en Vigo

El conductor de un vehículo necesitó ser excarcelado en el mediodía de este martes tras salirse de la carretera mientras circulaba por la avenida de Arquitecto Palacios.

El accidente ocurrió pasadas las 12.30 horas en dirección al centro de Vigo, cuando el hombre perdió el control del vehículo por causas que se desconocen y chocó contra los laterales de la vía, según han informado a FARO fuentes oficiales.

El coche terminó atravesado en un punto previo al desvío que lleva a Camiño Freixeiro -entre otros lugares-, por lo que se pudo derivar el tráfico sin causar un embotellamiento en la propia cirvunvalación.

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El hombre fue liberado finalmente por los Bomberos de Vigo y trasladado en ambulancia por el servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Hasta el punto, también acudió la Policía Local.