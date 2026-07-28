Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acusados «Villa de Pitanxo»Récord Airbus «vigués»Cuca reviveIncendiario VilardevósZBE VigoMiguel RománConciertos chiringuitos VigoJóvenes y pesca recreativa
instagramlinkedin

Accidente

Excarcelan a un conductor tras salirse de la carretera en Vigo

El accidente ocurrió en el mediodía de este martes en la avenida de Arquitecto Palacios

Avenida de Antonio Palacios, donde ocurrió el accidente.

Avenida de Antonio Palacios, donde ocurrió el accidente. / Google Maps

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Edgar Melchor

El conductor de un vehículo necesitó ser excarcelado en el mediodía de este martes tras salirse de la carretera mientras circulaba por la avenida de Arquitecto Palacios.

El accidente ocurrió pasadas las 12.30 horas en dirección al centro de Vigo, cuando el hombre perdió el control del vehículo por causas que se desconocen y chocó contra los laterales de la vía, según han informado a FARO fuentes oficiales.

El coche terminó atravesado en un punto previo al desvío que lleva a Camiño Freixeiro -entre otros lugares-, por lo que se pudo derivar el tráfico sin causar un embotellamiento en la propia cirvunvalación.

Noticias relacionadas

El hombre fue liberado finalmente por los Bomberos de Vigo y trasladado en ambulancia por el servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Hasta el punto, también acudió la Policía Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
  2. La Guardia Civil asume la investigación por el presunto envenenamiento en el crucero de Disney que hizo escala en Vigo
  3. El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
  4. «Cuelga y llama tú»: el mantra policial que puede evitar que te vacíen la cuenta bancaria
  5. ¿Nuevo plan de futuro para dos «tesoros» de Vigo? Abanca retira del mercado su parte en los terrenos de Alfageme y La Artística
  6. El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios
  7. Las zonas de bajas emisiones de Vigo, listas para su entrada en vigor: unos 60.000 vehículos se verán afectados en la primera fase
  8. Un espectáculo para disfrutar y cuidar del mar: Atlántida leva anclas en Bouzas y comienza su travesía

La constructora Oresa abandonó las obras de Vigo sin avisar: la reforma de la rúa do Pazo de Bouzas no estará lista hasta febrero

La constructora Oresa abandonó las obras de Vigo sin avisar: la reforma de la rúa do Pazo de Bouzas no estará lista hasta febrero

'Vive Galicia' vuelve a servir en el plato la calidad y el sabor de los productos gallegos

Excarcelan a un conductor tras salirse de la carretera en Vigo

Excarcelan a un conductor tras salirse de la carretera en Vigo

El BOE publica el nombramiento del nuevo presidente del Tribunal de Instancia de Vigo

Abel Caballero, tras conocer que Granada logra el vuelo a Londres que anhelaba Vigo: «¿Por qué allí paga la Diputación y aquí no?»

Abel Caballero, tras conocer que Granada logra el vuelo a Londres que anhelaba Vigo: «¿Por qué allí paga la Diputación y aquí no?»

El BNG de Vigo apoya las peticiones de los profesores del IES Alexandre Bóveda de Vigo

El BNG de Vigo apoya las peticiones de los profesores del IES Alexandre Bóveda de Vigo

La Diputación de Pontevedra garantiza fondos para reformar una arteria clave de O Calvario, en Vigo

La Diputación de Pontevedra garantiza fondos para reformar una arteria clave de O Calvario, en Vigo

El teléfono 010 del Concello de Vigo prestó más de 75.000 servicios en el primer semestre del año

El teléfono 010 del Concello de Vigo prestó más de 75.000 servicios en el primer semestre del año
Tracking Pixel Contents