La Diputación de Pontevedra garantiza fondos para reformar una arteria clave de O Calvario, en Vigo

La guerra dialéctica que mantienen en los últimos meses la Diputación de Pontevedra y el Concello de Vigo sobre las inversiones en la ciudad en las que se busca una cofinanciación vive un nuevo capítulo, en este caso a cuenta de la humanización de una de las calles más concurridas del barrio de O Calvario, como es Doutor Carracido.

Los servicios técnicos de la institución provincial han remitido al Concello la revisión del proyecto para intervenir en la vía, confiando en que se pueda firmar cuanto antes el convenio entre las dos administraciones y desbloquear una aportación de la Diputación de 2,1 millones, casi el 70% del presupuesto total de la obra.

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, destaca que «nuestro compromiso está intacto porque estamos hablando de una actuación que mejorará de manera notable la vida diaria del barrio», algo que ha transmitido a vecinos de la zona en un encuentro para explicarles los pormenores del proyecto.

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La revisión remitida al Concello incorpora una valoración técnica favorable, con una serie de observaciones que, según explica Sánchez, no suponen impedimento alguno para tramitar el convenio. Asegura, además, que la Diputación tiene reservada la partida para la humanización. «Esperamos que pueda ejecutarse cuanto antes, nosotros respondemos con trabajo, informes y recursos económicos para contribuir a la transformación de Vigo, cuando el gobierno local quiera contar con inversiones de la Diputación, estaremos preparados», concluye Sánchez.