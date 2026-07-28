La constructora Oresa abandonó las obras de Vigo sin avisar: la reforma de la rúa do Pazo de Bouzas no estará lista hasta febrero

Lo han sufrido los vecinos de Pontevedra, de Marín, de Campo Real (Madrid) o de Moaña, y también los de Vigo. El descalabro de la compañía Oresa Construcción y Servicios Globales (Oresa), en el epicentro de una presunta trama empresarial de «fraude masivo» de arrendamiento de vehículos industriales, fue dejando actuaciones a medias en múltiples localidades, ya fuera de asfaltado o humanización. Meses antes, incluso, de que FARO desvelara su implicación en el entramado que investiga la Guardia Civil bajo la dirección de un juzgado de Barcelona. Su estampida ha obligado a las administraciones afectadas a relanzar concursos públicos y a enfrentar la necesidad de actuar de forma provisional para cubrir zanjas abiertas y abandonadas. Entre ellas, la de Praza do Rei.

Con fecha del pasado viernes, como consta en la Plataforma de Contratación del Estado, la Xunta de Goberno local procedió a la resolución del contrato con Oresa para la humanización de la Rúa do Pazo, en el corazón de Bouzas, que la constructora se había adjudicado por casi 380.000 euros, sin IVA. La empresa abandonó los trabajos sin ningún aviso previo, dejando la calle intransitable para vehículos y con elementos peligrosos para peatones —el propio expediente incluye el malestar vecinal por esta situación—, y sin atender a las llamadas realizadas por el ayuntamiento. Pero es que, además de haber desaparecido, el comportamiento de Oresa dará aún más quebraderos de cabeza en la Villa: las obras, que deberán ser legalmente readjudicadas, no estarán completadas hasta, al menos, febrero de 2027.

El expediente

En febrero de este año, la concejalía de Fomento otorgó un plazo adicional de siete semanas a Oresa para rematar los trabajos, que se habían visto afectados por varias suspensiones, entre ellas las del periodo navideño. Pero a finales del mismo mes se constató que «no hay operarios trabajando ni maquinaria» en el lugar; quedaban solo vallas, desperdigadas, con el logo de la constructora. El Concello emplazó a la dirección de Oresa a una reunión, en Bouzas, el 17 de marzo, pero no se presentó nadie. Y fue ese mismo día, con una notificación firmada por Juan Carlos Núñez Fraiz, renunciando a la actuación por «una situación sobrevenida de grave deterioro económico financiero», misma explicación que habían dado a las administraciones de Campo Real o de Pontevedra.

Pero, hasta la fecha, Oresa no ha notificado en el juzgado el inicio de negociaciones con acreedores (preconcurso) o concurso de acreedores. Por este motivo el concello no ha aceptado como causa de resolución del contrato la insolvencia de la constructora, sino que la causa ha sido el «abandono» de las obras. «Cuando el contratista comunica al órgano de contratación esta circunstancia [los problemas económicos], ya había abandonado la ejecución» de los trabajos, abunda el expediente administrativo. De modo que Oresa no tiene derecho a recuperar la fianza depositada para realizar este encargo, cofinanciado con fondos europeos: le han sido incautados los 15.667 euros que entregó. Dado el precario estado en el que Oresa dejó la Rúa do Pazo fue necesario proceder a rellenos, limpieza y retirada de materiales de obra a cargo del presupuesto municipal.

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Oresa Construcción es filial de Oresa Participadas (antes Núñez Campos Inversiones SL), que ejerce de matriz del holding y de la que dependen también Oresa Asfaltos (hasta hace un año, Construcciones y Viales del Salnés, Covisa) y Patrimonial NCNC. Covisa también dejó sin terminar la reforma de la calle Doutor Cadaval, consistente en la pavimentación y con un presupuesto superior a los 64.000 euros. Esta última actuación, de la que solo restaban cuestiones menores, también ha sido rescindida por el Concello.