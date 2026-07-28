'Cancións dos Nosos Barrios' inaugura cuatro días de música tradicional gallega

La finca de San Roque volvió a convertirse este martes en un punto de encuentro para la música popular gallega con la inauguración del XVIII Certamen 'Cancións dos Nosos Barrios'. La cita musical reúne, hasta el viernes 31, a una veintena de agrupaciones de Vigo y otros municipios de la provincia.

El estreno dio paso a cuatro jornadas consecutivas de actuaciones gratuitas dedicadas a los tradicionales cantos de taberna, una propuesta que desde hace casi dos décadas busca preservar el folclore gallego y fortalecer los lazos entre los barrios a través de la música. Sobre el escenario pasaron los grupos Lirolua, Loureiro Verde, Montecelo, Cordas e Voces y Os Silandeiros, encargados de dar el pistoletazo de salida a un programa que continuará cada tarde, de 18:30 a 21:00 horas, con entrada libre.

Asistentes a la jornada inaugural de este martes. / Jose Lores / FDV

El certamen, organizado por la Asociación Cancións dos Nosos Barrios, incorpora este año nuevos grupos que aspiran a conquistar a los asistentes con su música. Tras el primer día, Tarxa, Os Bohemios, Mistura, A Xaiba y Arco da Vella toman el relevo.