Un cable en mal estado en las fiestas de Praia América provoca ligeros daños en un grupo de quinceañeros

Un cable eléctrico en mal estado instalado entre las atracciones de las fiestas de Praia América, en Nigrán, provocó ligeros daños a un grupo de quinceañeros que asistieron a disfrutar de las celebraciones en la madrugada del lunes. El incidente ocurrió en una zona cercana a los coches de choque. Según señala el padre de uno de los afectados, «el cable cruzaba desde la parte de arriba de las fiestas hasta el campo de fútbol».

Cuando la menor pisó el cordón eléctrico, que «echaba chispas», sufrió un ennegrecimiento en el pie, viéndose también afectada la alpargata que llevaba calzada. Sin embargo, uno de sus amigos llegó a quemarse el pelo de las piernas a causa de la pisada.

«Es un peligro. Mi hija acabó con el pie negro, pero pudo haber sido mucho peor», explica el progenitor. Tras lo sucedido, los propios jóvenes alertaron a uno de los responsables de las atracciones. La respuesta fue tan inmediata como insuficiente: «Le pusieron cinta aislante y cambiaron el cable un poco más arriba, a una zona menos transitada». Una actuación que no llega a erradicar el problema.

Así quedó la alpargata tras pisar el cable en mal estado. / FdV

El padre asegura que también trasladó lo ocurrido al Concello de Nigrán mediante un escrito, pero afirma que «no hubo respuesta y sigue sin haberla». «Me parece mal que este tipo de cosas no se verifiquen. Hay que tener mucho cuidado con esto», lamenta, insistiendo en revisiones de seguridad en estas instalaciones temporales antes de su apertura al público para evitar este tipo de incidentes o que puedan derivar en consecuencias de mayor gravedad.