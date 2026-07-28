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Caballero urge a la Xunta que actúe por el deterioro de la nueva estación de bus

Denuncia que el Concello recibe quejas de usuarios «todos los días» por la falta de limpieza o el cierre de los aseos

Acceso a la nueva estación de bus, con personas sintecho que pernoctan allí.

Acceso a la nueva estación de bus, con personas sintecho que pernoctan allí. / Pablo Hernández Gamarra

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R.V.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, cargó este martes contra el estado de la nueva estación de buses, cuya gestión corresponde a la Xunta, y denunció una situación de «dejadez absoluta» por la falta de limpieza, el cierre de los aseos y diversas deficiencias en las instalaciones. El regidor reclamó al gobierno gallego que actúe de forma inmediata para garantizar unas condiciones adecuadas para los miles de viajeros que utilizan a diario la terminal y que se encuentran, tal y como informó hoy FARO, una compleja situación derivada de las personas sin hogar que viven en el acceso peatonal a la terminal.

Según explicó Caballero, el Concello recibe «todos los días» reclamaciones de usuarios que alertan del deterioro de la estación. Entre las principales quejas citó la suciedad de las instalaciones, el cierre de los baños y la avería de las pantallas informativas.

El alcalde criticó especialmente que los aseos permanezcan clausurados después de que algunos de lso sintecho los destrozaran, lo que obliga a los viajeros a desplazarse hasta la estación ferroviaria o al centro comercial Vialia para poder utilizarlos. A su juicio, esta situación resulta impropia de una infraestructura por la que transitan diariamente miles de personas.

Caballero también señaló la presencia habitual de personas durmiendo en el interior de la terminal y sostuvo que la Xunta debe garantizar tanto la limpieza y la salubridad de las instalaciones como su correcto funcionamiento.

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El regidor calificó la situación de la estación como una «calamidad» y afirmó que la Administración autonómica no está prestando el servicio que corresponde en una infraestructura estratégica para la movilidad de la ciudad. En este sentido, reclamó una intervención urgente para resolver las deficiencias denunciadas y mejorar la atención a los usuarios. También recordó el estado deplorable en el que se encuentra la antigua terminal de autobuses, en la Avenida de Madrid.

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