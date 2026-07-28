Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Acusados «Villa de Pitanxo»Récord Airbus «vigués»Cuca reviveIncendiario VilardevósZBE VigoMiguel RománConciertos chiringuitos VigoJóvenes y pesca recreativa
instagramlinkedin

Justicia

El BOE publica el nombramiento del nuevo presidente del Tribunal de Instancia de Vigo

Manuel Ángel Pereira Costas fue elegido por sus compañeros para representarlos durante los próximos cuatro años

Manuel Ángel Pereira Costas.

Manuel Ángel Pereira Costas. / Marta G. Brea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Vigo

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes el nombramiento del magistrado Manuel Ángel Pereira Costas como presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, cargo para el que fue elegido en junio en la junta de jueces de Vigo.

En la votación, el magistrado titular de la plaza 4 de la sección civil del Tribunal de Instancia de Vigo obtuvo solo un apoyo más que el otro candidato, Diego José de Lara Alonso-Burón, lo que le ha valido para dirigir este órgano judicial hasta 2030.

El BOE da cuenta del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 14 de julio, para nombrar a Pereira Costas presidente del Tribunal de Instancia.

El nuevo presidente del tribunal de Vigo accedió a la carrera judicial en 2002 y su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis, tras el cual, en 2005, tomó posesión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lugo, donde permaneció hasta 2006, cuando concursó al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vigo.

Noticias relacionadas y más

En 2011, tomó posesión en Vigo como titular del Juzgado de Primera Instancia número 4, en la actualidad plaza 4 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
  2. La Guardia Civil asume la investigación por el presunto envenenamiento en el crucero de Disney que hizo escala en Vigo
  3. El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
  4. «Cuelga y llama tú»: el mantra policial que puede evitar que te vacíen la cuenta bancaria
  5. ¿Nuevo plan de futuro para dos «tesoros» de Vigo? Abanca retira del mercado su parte en los terrenos de Alfageme y La Artística
  6. El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios
  7. Las zonas de bajas emisiones de Vigo, listas para su entrada en vigor: unos 60.000 vehículos se verán afectados en la primera fase
  8. Un espectáculo para disfrutar y cuidar del mar: Atlántida leva anclas en Bouzas y comienza su travesía

El BOE publica el nombramiento del nuevo presidente del Tribunal de Instancia de Vigo

Abel Caballero, tras conocer que Granada logra el vuelo a Londres que anhelaba Vigo: «¿Por qué allí paga la Diputación y aquí no?»

Abel Caballero, tras conocer que Granada logra el vuelo a Londres que anhelaba Vigo: «¿Por qué allí paga la Diputación y aquí no?»

El BNG de Vigo apoya las peticiones de los profesores del IES Alexandre Bóveda de Vigo

El BNG de Vigo apoya las peticiones de los profesores del IES Alexandre Bóveda de Vigo

La Diputación de Pontevedra garantiza fondos para reformar una arteria clave de O Calvario, en Vigo

La Diputación de Pontevedra garantiza fondos para reformar una arteria clave de O Calvario, en Vigo

El teléfono 010 del Concello de Vigo prestó más de 75.000 servicios en el primer semestre del año

El teléfono 010 del Concello de Vigo prestó más de 75.000 servicios en el primer semestre del año

Caballero urge a la Xunta que actúe por el deterioro de la nueva estación de bus

Caballero urge a la Xunta que actúe por el deterioro de la nueva estación de bus

«En vez de ir de botellón, se van a pescar»

«En vez de ir de botellón, se van a pescar»

Vigo se consolida entre las ciudades urbanas de España con un ecosistema más propicio para innovar: destaca en captación de inversiones y en generación de empleo tecnológico

Vigo se consolida entre las ciudades urbanas de España con un ecosistema más propicio para innovar: destaca en captación de inversiones y en generación de empleo tecnológico
Tracking Pixel Contents