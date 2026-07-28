El BOE publica el nombramiento del nuevo presidente del Tribunal de Instancia de Vigo

El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes el nombramiento del magistrado Manuel Ángel Pereira Costas como presidente del Tribunal de Instancia de Vigo, cargo para el que fue elegido en junio en la junta de jueces de Vigo.

En la votación, el magistrado titular de la plaza 4 de la sección civil del Tribunal de Instancia de Vigo obtuvo solo un apoyo más que el otro candidato, Diego José de Lara Alonso-Burón, lo que le ha valido para dirigir este órgano judicial hasta 2030.

El BOE da cuenta del Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día 14 de julio, para nombrar a Pereira Costas presidente del Tribunal de Instancia.

El nuevo presidente del tribunal de Vigo accedió a la carrera judicial en 2002 y su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caldas de Reis, tras el cual, en 2005, tomó posesión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Lugo, donde permaneció hasta 2006, cuando concursó al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Vigo.

En 2011, tomó posesión en Vigo como titular del Juzgado de Primera Instancia número 4, en la actualidad plaza 4 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo.