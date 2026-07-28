El BNG de Vigo apoya las peticiones de los profesores del IES Alexandre Bóveda de Vigo

Las reivindicaciones del claustro del IES Alexandre Bóveda de Vigo suman apoyos, en este caso en el BNG de Vigo, que exige a la Xunta que atienda sus peticiones tras la negativa del Gobierno gallego de reforzar el número de profesores en el centro educativo en una línea de 3º de la ESO. La diputada del BNG en el Parlamento Alexandra Fernández afea que la Xunta ignorase las necesidades trasladadas por el instituto, «unhas demandas que buscan manter a oferta educativa, nin sequera mellorala».

La respuesta recibida por el IES fue negativa por parte de la Consellería de Educación, que decidió amortizar una plaza en el departamento de Biología y Geología «sen previo aviso nin xustificación algunha, decisión que vai supoñer un retroceso con aulas máis masificadas, comprometendo o funcionamento do centro e repercutindo de maneira directa na calidade educativa», según traslada la dirección del IES. Alexandra Fernández critica el «discurso triunfalista que proxecta a Xunta, cando a realidade nos centros educativos é unha maior insuficiencia de recursos para prestar un servizo de calidade».

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Por su parte, el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, reclama una rectificación inmediata, tal y como acordó el pleno del Concello este lunes. «Vigo non pode seguir soportando as políticas de recortes coas que a Xunta de Galiza no Partido Popular ataca o ensino público na nosa cidade, a política do PP é sempre a mesma, barra libre para o ensino privado-concertado e recortes e precariedade no público», concluyó Pérez Igrexas.