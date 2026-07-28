Abel Caballero, tras conocer que Granada logra el vuelo a Londres que anhelaba Vigo: «¿Por qué allí paga la Diputación y aquí no?»

La noticia de que el aeropuerto de Granada contará desde el 27 de octubre con dos frecuencias semanales a Londres no ha pasado desapercibida para el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha aprovechado para volver a cargar contra la Xunta y la Diputación de Pontevedra, al conocer que esa conexión entre la terminal granadina y la capital inglesa, que anhelaba Vigo, será financiada por la Diputación de Granada, presidida por el PP.

«¿Por qué allí pagan y aquí no? Porque no quieren que haya vuelos desde Vigo, pero se lo reclamaremos continuamente, lo llevaremos a todos los plenos y a todos los lugares donde se hable de movilidad», explicó Caballero en un audio remitido a los medios, añadiendo también otros aeropuertos españoles que cuentan con financiación provincial o autonómica como Asturias, Cantabria, León, La Rioja o Almería.

Para el regidor vigués, «a estas alturas ya sabemos que lo de la publicidad en destino es una necedad de la que nadie habla», entendiendo que se trataba de «una excusa» de Xunta y Diputación para no financiar vuelos desde Peinador, rechazando también que sea el Concello de Vigo el único que aporte fondos para los contratos con aerolíneas, argumentando que el aeropuerto vigués da servicio a toda la provincia.

«No le voy a pedir a los vecinos de Vigo que paguen vuelos de ciudadanos de Pontevedra, que es lo que quieren Xunta y Diputación, que paguemos con nuestros impuestos solo», indicó Caballero, recordando los contratos de Santiago a través de Incolsa o de A Coruña con el Consorcio de Turismo o el apoyo de Inditex.

Luisa Sánchez: «Más mentiras»

Minutos después de las declaraciones de Caballero, la vicepresidenta de la Diputación y líder del PP de Vigo, Luisa Sánchez, censuraba que el regidor «saliese a decir más mentiras», reiterando que tanto la Xunta como la institución provincial aportará fondos para Peinador y trasladando la responsabilidad de la situación del aeropuerto al alcalde. «El que no cumple es el señor Caballero, que lleva meses repitiendo cuáles son las rutas necesarias, pero no se atreve a decir a Aena que baje las tasas aeroportuarias, prefiriendo aislar a Vigo», señaló Sánchez.

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Además, critica la postura del regidor y la contrapone con la del resto de alcaldes y dirigentes, «porque todos colaboran, dialogan y avanzan, algo que no ocurre en Vigo con un alcalde que se ha quedado solo, buscando confrontaciones y pensando en las elecciones».