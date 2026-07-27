Zona Franca prepara un Vigo Global Summit para 1.200 personas y quiere volver a atraer a un premio Nobel

La Zona Franca ha puesto en marcha la organización de la tercera edición del Vigo Global Summit, el gran foro económico con el que pretende volver a reunir en la ciudad a algunas de las voces más influyentes del panorama internacional. Entre los objetivos de la institución figura mantener el nivel de las dos convocatorias anteriores y conseguir que algún premio Nobel vuelva a formar parte del cartel.

El Consorcio ha iniciado la contratación de una empresa especializada que se encargará del diseño, la organización, la gestión y la ejecución del encuentro, previsto para el primer semestre de 2027. La fecha considerada inicialmente más adecuada es el mes de abril, aunque podrá modificarse para adaptarla a la agenda institucional y a otros eventos estratégicos.

La cita tendrá una relevancia especial, puesto que coincidirá con la celebración del 80.º aniversario de la Zona Franca de Vigo. El congreso se desarrollará en una única jornada en el Palacio de Congresos Mar de Vigo, el único recinto de la ciudad que, según el Consorcio, reúne la capacidad y las condiciones necesarias para acoger un evento de estas características.

La previsión es reunir a 1.200 asistentes en las conferencias y mesas de debate. La jornada terminará con un cóctel oficial para unos 300 invitados, que se celebrará en algún espacio gastronómico de Vigo. Aproximadamente un mes antes se organizará también un desayuno de presentación en la sede de Zona Franca.

La edición inaugural, celebrada en junio de 2023, reunió durante dos jornadas a más de un millar de personas y contó con los premios Nobel de Economía Paul Krugman y Abhijit Banerjee. También participaron figuras como Bisila Bokoko, Andrés Rodríguez-Pose, Antón Costas, Juan Carlos Escotet o el exministro portugués Pedro Siza Vieira.

Dos años después, el congreso reforzó su perfil internacional con el Nobel de Economía Daron Acemoglu y el Nobel de la Paz Dmitri Murátov, además del expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durão Barroso. La Zona Franca considera que estos nombres confirmaron la capacidad del foro para convertir Vigo en un espacio de referencia para analizar los grandes cambios económicos, tecnológicos y geopolíticos.